به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن قاضی زاده هاشمی عصر سه شنبه در بیستمین سالگرد شهادت سید علی قاضی‌زاده هاشمی در آرامستان بهشت رضای مشهدحضور یافت.

وی در سفر یک روزه به مشهد امروز با نماینده ولی فقیه در خراسان، امام جمعه مشهد و استاندار خراسان رضوی دیدار کرد و با شرکت در این مراسم سفر وزیر به مشهد پایان می یابد.

شهید علی قاضی زاده از شهدای سلاح شیمیایی در هشت سال دفاع مقدس بود که در عملیات والفجر 8 در فاو مجروح شد و مدتی در قرنطینه بود اما با بازگشت بیماری اش وی در تاریخ 24 تیر 1373 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.