شرکت های تعاونی در افزایش درآمد پایدار روستاییان نقش آفرینند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حبیبی انبوهی روز سه شنبه در جمع دهیاران بخش خرمدشت گفت: شرکتهای تعاونی دهیاریها به عنوان نماد مشارکت جوامع روستایی تأثیر بسزایی در توسعه روستاهای استان و ارائه خدمات به روستائیان دارند.



مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین افزود: فلسفه تشکیل شرکتهای تعاونی دهیاریها، هم افزايي توان فنی و مالی دهیاریها، ایجاد درآمد پایدار برای آنان و تسریع در رشد و توسعه روستاهای استان است.



وی با تأکید بر ضرورت ورود شرکتهای تعاونی به عرصه های اقتصادی، تولیدی و خدماتی تصریح کرد: اگر شرکتهای تعاونی در زمینه های تولیدی و خدمات طرحهای قابل قبول و اجرایی ارائه کنند می توانند از مساعدتهای مالی دفتر امور روستایی برخوردار شوند.



حبیبی انبوهی بیان کرد: پیگیری تمام مشکلات روستاها توسط دهیاران به عنوان مدیران ارشد روستا ضروری است و دهیاران در برابر کلیه مسائل و مشکلات روستاها مسئولیت دارند و باید مطالبات مردم را از طریق مدیران فرادستی خود و دفتر امور روستایی پیگیری کنند.



در این جلسه کریمی بخشدار خرمدشت نیز از وضعیت روستاها و مشکلات روستاهای بخش گزارش داد و در ادامه نمایندگان دهیاران در خصوص اقدامات در حال انجام، مشکلات روستاها مطالبی بیان کردند.



عدم بازنگری و نیز اجرای طرح های هادی، مشکل کمبود آب شرب و کشاورزی و کمبود سهمیه آرد از مشکلات مطرح شده توسط نمایندگان دهیاران بود که مدیرکل دفتر امور روستایی در خصوص نحوه پیگیری مشکلات توضیحاتی ارائه کرد.



در پایان این جلسه از دهیاران بخش تقدیر شد.

