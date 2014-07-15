به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسين حيدري، ظهر امروز در جلسه کمیته قضایی انتظامی استان یزد با بررسي درخواستهای 73 نفر از زندانیان استان اظهار داشت: در بررسی درخواست های زندانیان نهایت دقت صورت خواهد گرفت تا موافقت یا مخالفت با درخواست های زندانی در راستای تحقق هدف دستگاه قضا که همان اصلاح زندانی است، صورت پذیرد.

وي از زندان به عنوان یک فرصت یاد کرد و افزود: حال که بر اساس یک جرم فردی به زندان محکوم شده است باید از آن به عنوان یک فرصت بهره گرفت تا با تغییر در نگرش و افعال از او یک انسان مفید برای خانواده اش و اجتماع ساخت.

رئيس كل دادگستري استان يزد تأکید کرد: البته فرد زندانی نیز می تواند با این فکر و نظر که زندان یک فرصت است، با استفاده از امکانات علمی و آموزشی زندان، برای زندگی رو به تعالی خود پس از زندان برنامه ریزی كند.

حيدري، تدوین یک معیار ثابت و واحد براي ساماندهی درخواست های زندانیان را خواستار شد و بیان داشت: با تدوین معیار، نحوه رسیدگی به درخواست ها تسریع و کیفیت کار افزایش خواهد یافت.

دادستان عمومی و انقلاب یزد نیز در این جلسه گفت: زندان های استان یزد نسبت به سایر نقاط کشور در زمينه مرخصی اعطایی به زندانیان از سوی کمیته قضایی انتظامی با غیبت کمتری مواجه است اما باید برای کاهش این مقدار غیبت زندانیان نیز برنامه ریزی صورت گیرد.

جمال قضاوتی افزود: باید با بررسی دقیق علل غیبت زندانیان در جهت کاهش آن گام برداشت.

در این جلسه درخواست های 73 نفر از زندانیان مطرح شد که با در خواست مرخصی 24 نفر موافقت و با درخواست مرخصی 44 نفر دیگر از زندانیان مخالفت شد.

در ضمن درخواست پنج نفر از زندانیان نیز مبنی بر حرفه آموزی، اشتغال و زندان نیمه باز مورد موافقت قرار گرفت.