2700 دانش آموز در مدارس فنی و حرفه ای کرمان مشغول به تحصیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جهانگیری ظهر سه شنبه در دیدار با کارشناسان اداره فنی حرفه ای و کاردانش آموزش و پرورش کرمان ضمن اشاره به اینکه، آموزش و پرورش بزرگترین دستگاه تربیت نیروی انسانی در کشور است، گفت: امروزه نیروی انسانی ماهر و کارآمد از عوامل کلیدی و انکارناپذیر در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می شود.

جهانگیری با بیان اینکه در سال تحصیلی 93-92 بیش از دو هزار و 700 دانش آموز در مدارس فنی و حرفه ای استان کرمان مشغول به تحصیل بوده اند، اظهار داشت: باید با فرهنگ سازی و ایجاد انگیزه برای ثبت نام دانش آموزان در مدارس فنی حرفه ای، زمینه حضور دانش آموزان مستعد را در این مدارس را فراهم کنید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تصریح کرد: عدم سرمایه گذاری در آموزش فنی حرفه ای به معنی غفلت و فنای سرمایه های انسانی تلقی می شود، پس باید با سرمایه گذاری صحیح و اصولی، دانش آموزان را به سمت مدارس فنی و حرفه ای و کاردانش سوق داد.

وی گفت: می توان با استفاده از امکانات موجود، فرصت کسب در آمد از مدارس فنی حرفه ای و کاردانش را فراهم کرد.

این مسئول ضمن اشاره به سیاست های آموزش و پرورش در توسعه مشارکت های مردمی افزود: باید زمینه رشد هنرستان های غیر دولتی را در استان مهیا کرد.