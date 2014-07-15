طرح مودت در امامزاده ابوالقاسم(ع) بروجرد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا گودرزی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: امشب بعد از نماز مغرب و عشاء تعدادی از خیرین بروجردی در قالب طرح مودت در امامزاده ابوالقاسم(ع) این شهر گردهمایی دارند.

وی افزود: طرح مودت برای جذب کمکهای مردمی و خیرین در راستای توسعه،عمران و آبادانی بقاع متبرکه شهرستان اجرا می شود.

وی تصریح کرد: تا کنون با مساعدت خیرین و جذب کمکهای مردمی مبالغ خوبی جمع آوری و در راستای رفع مشکلات برخی بقاع متبرکه در سطح شهرستان بکارگرفته شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بروجرد ادامه داد: همچنین به مناسبت لیالی قدر مراسم عزاداری ضربت خوردن و شهادت مولای متقیان حضرت علی(ع) در مساجد و امامزادگان بروجرد برگزار خواهد شد.

وی افزود: مراسم احیاء لیالی قدر در مسجد امام خمینی(ع) و امامزاده جعفر(ع) بروجرد به طور رسمی برگزار می شود که مردم می توانند با انجام اعمال مخصوص شبهای قدر تا زمان سحر در این اماکن به شب زنده داری بپردازند.