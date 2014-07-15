طرح مودت در امامزاده ابوالقاسم(ع) بروجرد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا گودرزی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: امشب بعد از نماز مغرب و عشاء تعدادی از خیرین بروجردی در قالب طرح مودت در امامزاده ابوالقاسم(ع) این شهر گردهمایی دارند.
وی افزود: طرح مودت برای جذب کمکهای مردمی و خیرین در راستای توسعه،عمران و آبادانی بقاع متبرکه شهرستان اجرا می شود.
وی تصریح کرد: تا کنون با مساعدت خیرین و جذب کمکهای مردمی مبالغ خوبی جمع آوری و در راستای رفع مشکلات برخی بقاع متبرکه در سطح شهرستان بکارگرفته شده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بروجرد ادامه داد: همچنین به مناسبت لیالی قدر مراسم عزاداری ضربت خوردن و شهادت مولای متقیان حضرت علی(ع) در مساجد و امامزادگان بروجرد برگزار خواهد شد.
وی افزود: مراسم احیاء لیالی قدر در مسجد امام خمینی(ع) و امامزاده جعفر(ع) بروجرد به طور رسمی برگزار می شود که مردم می توانند با انجام اعمال مخصوص شبهای قدر تا زمان سحر در این اماکن به شب زنده داری بپردازند.
نظر شما