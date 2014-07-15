تعمیرات بخش های مختلف بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین یوسفی نیا در جمع خبرنگاران افزود: این تعمیرات به منظور ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود.

وی بیان کرد: برای تعمیرات و ارتقاء کیفیت فضای فیزیکی بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت بیش از سه میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

یوسفی نیا اظهار داشت: همزمان با شروع طرح تحول نظام سلامت، ضرورت ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ در بیمارستان ها با تأمین اعتبار لازم از طرف وزارتخانه متبوع در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تعمیرات از بخش اطفال آغاز شده است، یادآور شد: در فاز بعدی با توجه به اهمیت بخش زایشگاه بیمارستان، این بخش مورد توسعه و بازرسی قرار خواهد گرفت.

رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت تصریح کرد: طبق برنامه زمان بندی انجام گرفته، تا پایان شهریور ماه سال جاری حداقل 30 درصد کل تعمیرات این بیمارستان عملیاتی می شود.