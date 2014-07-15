نگاه دانشگاه يزد در فرآيند جذب نخبگان نگاهي ملي است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح اوليا، ظهر امروز در جلسه مشترك آموزش و پرورش با مشاوران تحصيلي مدارس اظهار داشت: دانشگاه يزد مصمم است دانشجویان مستعد و ممتاز را از سراسر کشور جذب کند و در این زمینه مشوق‌ ها و تمهیدات بسیار خوبی نیز اندیشیده شده است.

وی، اعطای کمک هزینه تحصیلی ماهانه تا سقف نیم میلیون تومان به رتبه های زیر 100 و تا سقف 100 هزار تومان به طور ماهانه به رتبه های زیر هزار کنکور سراسری را از جمله این مشوق ها عنوان کرد.

رئیس دانشگاه یزد با موقتی خواندن تأثیر تبلیغات برای ترسیم تصویر بهتر از دانشگاه يزد بيان كرد: باید با تلاش و همت مجموعه، دیدگاه جامعه نسبت به دانشگاه یزد تغییر کند.

آمارهاي قبولي در كنكور يزد بايد از نظر كيفي نيز مورد ارزيابي قرار گيرد

وي در بخش ديگري از سخنان خود با قدردانی از موفقیت پی در پی دانش آموزان یزدی در کسب مقام اول کنکور سراسری، خاطرنشان کرد: علاوه بر آمار قبولی باید به کیفیت آن نیز توجه داشت و اینکه به عنوان مثال دانش آموزان یزدی چه درصدی از رتبه های زیر هزار کنکور را به خود اختصاص داده اند، سئوال مهمی است که پاسخ به آن می تواند آمارهای قبولی را به لحاظ کیفی مورد ارزیابی قرار دهد.

اولیا با اشاره به اهمیت جذب دانش آموزان نخبه و ممتاز کنکور سراسری در دانشگاه یزد ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که ارتقای کیفی دانشگاه مستلزم جذب ورودی های قوی است و جذب ورودی‌های قوی نیز وابسته به ارتقای کیفی دانشگاه است بنابراین از همه دلسوزان و علاقمندان به توسعه علم و فرهنگ و ارتقای کیفی فعالیت های دانشگاهی در استان یزد انتظار می رود در راستای تصحیح نگرش دانش آموزان ممتاز و آگاه‌سازی آنان نسبت به امکانات و توانمندی‌های دانشگاه یزد تلاش کنند تا با جذب آنان، روند ارتقای کیفی فعالیت های علمی و آموزشی نیز شتاب بیشتری به خود بگیرد.

لزوم توجه جدي به علاقه دانش آموزان به رشته هاي مختلف در هدايت تحصيلي آنها

احمد شیرزاد، مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد نیز در اين نشست با قدردانی از همکاری دانشگاه یزد، بر اهمیت انتخاب رشته در موفقیت‌های تحصیلی داوطلبان تاکید کرد و گفت: علاقه دانش آموزان به رشته‌ های مختلف باید به طور جدی در هدایت تحصیلی و انتخاب رشته آنان مورد توجه قرار گیرد.

وي همچنين بر لزوم جذب نخبگان در استان یزد، تبلیغات رسانه‌ ای و نظارت کارآمد بر موسسات انتخاب رشته تاكيد كرد.

قاسم برید لقمانی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد نيز در اين نشست با تبیین اهمیت و ضرورت جذب استعدادهای درخشان در ارتقای کیفی فعالیت ها، در این زمینه رویکرد جدید مدیریت دانشگاه یزد را بسیار خوب و موثر ارزیابی کرد.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد نیز در ادامه این نشست با ارائه آمار مقایسه ای از وضعیت قبولی دانش آموزان یزدی در کنکور سراسری نسبت به سایر استان ها، راهكارهاي بهبود روند هدایت تحصیلی آنان در رشته‌ های مختلف دانشگاهی را تشريح كرد.

يزد در طول 20 سال گذشته رتبه نخست كنكور سراسري را از آن خود كرده است اما اغلب رتبه هاي زير هزار كنكور يزد جذب دانشگاه هاي ساير استانها شده اند.