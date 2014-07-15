مشهد یکی از قطب های علمی کشور است/ لزوم ارتقا علمی و کیفی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیخ الاسلامی بعدازظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه خود به عنوان ریاست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد اظهار كرد: مشهد را می توان یکی از قطب های علمی کشور نامید و در اين زمينه بايد گروه های علمی را سربندی و کارگروه ها و جایگاه ها را مشخص كرد تا بتوانيم به جایگاه علمی کشوری دست يابيم.

وي با تاكيد بر لزوم ارتقا علمی و کیفی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد افزود: در حال حاضر جایگاه اتاق فکر در دانشگاه آزاد مشهد محسوس است و توسعه فضای سیاسی و نشاط بخشی به آن یکی از اصول برنامه های ریاست دوره جدید است.

رئیس دانشگاه آزاد واحد مشهد عنوان كرد: در حال حاضر جایگاه اتاق فکر در دانشگاه آزاد مشهد محسوس است و از ديگر سو برخی از حقوق کارکنان و وضعیت دانشکده های مختلف این نهاد مطلوب نيست.

شيخ الاسلامي تصريح كرد: واحد طرح و برنامه ریزی در دانشگاه آزاد مشهد ضعیف است و نباید تاکتیکی و مصداقی عمل کنیم بلكه باید در طرح های جامع مختلف چندساله موضوعات، نظریات و برنامه ها را به ثمر برسانيم.

وی با اشاره به اينكه دانشگاه نباید به رفتار دانشجویان و اعمال آنها زیاد دخالت کند، گفت: حفظ کرامت دانشجویی و جایگاه واقعی یک دانشجو بسيار ضروري است و در اين مسير توسعه فضای سیاسی و نشاط بخشی به آن جزو یکی از اصول برنامه های من به عنوان رئيس جديد دانشگاه آزاد مشهد است.

رئیس دانشگاه آزاد واحد مشهد توجه به منویات مقام معظم رهبری را یکی از راهبردهای اصلی این دانشگاه دانست و افزود: مشهد را می توان یکی از قطب های علمی کشور نامید و در اين زمينه بايد گروه های علمی را سربندی و کارگروه ها و جایگاه ها را مشخص كرد تا بتوانيم به جایگاه علمی کشوری دست يابيم.