  1. استانها
  2. قم
۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۵۷

آیت الله سبحانی:

دنیا قابل اعتماد و شایسته دل بستن نیست

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان با اشاره به فرایند زنده و مرده شدن زمین گفت: دنیا نیز همین طور است و پایدار نیست لذا قابل اعتماد و شایسته دل بستن نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه تفسیر خود در مسجد مدرسه حجتیه با اشاره به آیه 21 سوره زمر اظهار داشت: در قرآن سماء همیشه به معنای آسمان نیست و گاهی به معنای باران است و در اینجا هم در همین معنا آمده است.

وی با اشاره به برخی تفاسیر معنوی از این آیه که در آن باران به نزول قرآن و میوه‌ها به انسان‌های مومن تفسیر شده‌اند، گفت: این برداشت از نظر من درست نیست و نزول باران در اینجا به معنای نزول همین باران مادی است.

بهره کافران از دنیا و آخرت تباهی است

این مفسر قرآن با بیان اینکه بهره کافران از دنیا و آخرت تباهی است، اضافه کرد: برعکس برای مومنان در دنیا ارامش و در آخرت نیز هر گونه بهره‌ای است که تمایل داشته باشند.

وی توحید ربوبی را مهمترین پیام آیه دانست و افزود: در این آیه نزول باران و سرسبز شدن زمین و بعد خشک شدن آن تبیین شده و نشان دهنده نظم طبیعت است و نشان از ربوبیت الهی دارد.

آیت الله سبحانی تأکید کرد: یکی دیگر از پیام‌های این آیه آن است که دنیا مانند سرسبزی و شادابی گلها با نزول باران روزی هم خشک خواهد شد و به پایان می‌رسد از این رو شایسته دلبستگی نیست و نباید به آن اعتماد کرد.
 

 

