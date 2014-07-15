وزارت علوم دفتر نخبگان راه اندازی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر شریفی در نشست خبری ارائه گزارش عملکرد ده ماهه معاونت پژوهشی از راه اندازی دفتر نخبگان خبر داد و گفت: هدف از راه اندازی این دفتر حمایت از اساتید و دانشجویان پژوهشگر و نوآور در زمینه پژوهشی است که بتوانند پژوهشهای خود را در راستای رفع نیازهای کشور به انجام برسانند.

شریفی اظهار داشت: همچنین سوق دادن پژوهشهای افراد نخبه به سمت نیازهای کشور در قالب بسته های حمایتی صورت گرفته است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری وزارت علوم گفت: شاخص ها و معیارهای انجام یک کار پژوهشی سالم در حال تدوین است که دستور العمل شناسایی تخلفات نیز استخراج شده است. برای کسب تخلفات علمی نیاز به ابزارهایی داریم که با استفاده از نرم افزارهای پشتیبانی به این حوزه ها دسترسی پیدا کرده تا تخلفات را پیگیری کنیم.

وی با اشاره به اینکه طرح شباهت یاب متون در امور پایان نامه های دانشگاهی اذعان داشت: این طرح که در ایران داک ذخیره می شود می تواند هر گونه تخلفات در امور پایانه نامه های دانشگاهی را شناسایی کند.

شریفی از تقویت دوره های پسا دکترا توضیح داد و افزود: آئین نامه دوره های پسا دکترا در حال تدوین است و این آئین نامه ها به زودی به دانشگاهها ابلاغ می شود.