مجتمع فرهنگی هنری اهر با گذشت 2 سال از زلزله هنوز بازسازی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی بعداز ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه هماهنگی سومین جشنواره سراسری تئاتر اهر در جمع خبرنگاران با انتقاد از وضعیت مجتمع فرهنگی هنری اهر، گفت: بازسازی مجتمع فرهنگی هنری اهر یکی از نیازهای اساسی مردم و مخصوصا هنرمندان این شهرستان است که باید هرچه سریعتر بازسازی شده و تجهیز شود.

وی با اشاره به برگزاری سومین جشنواره سراسری تئاتر اهر، افزود: برگزاری این جشنواره فرصت مغتنمی است که باید برای نشان دادن زیبایی ها و ظرفیت های شهرستان اهر تلاش کنیم و هنرمندان بزرگ را نیز به این جشنواره دعوت کنیم.

صدیقی توسعه زیر ساخت ‌های فرهنگی را در شهرستان اهر ضروری خواند و گفت: شهرستان اهر جوانان و نوجوانان هنرمندی دارد که باید از استعدادهای آنها به خوبی استفاده کرد.

وی همچنین خواستار ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره سراسری تئاتر کوتاه در اهر شد و اظهار داشت: امیدواریم در سال جاری شاهد رشد فرهنگی شهرستان های مختلف استان باشیم که این امر محقق نمی شود جز اینکه اعتبارات ویژه ای به این امر تخصیص یابد.