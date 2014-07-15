به گزارش خبرگزاري مهر، آیت‌الله احمد علم‌الهدی بعدازظهر سه شنبه در جلسه تفسیر سوره مبارکه فیل از سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم اظهار کرد: جوانان آگاه باشند و به دو جریان انحرافی روشنفکری ناشی از غربزدگی و خرافی‌گری دل نبندند.

وي با اعلام اينكه قرآن در مقام اقدام برای مقابله با استکبار به "أَرْسَلَ عَلَیْهِمْ ..." اشاره می‌کند، افزود: خداوند دسته‌ای از مرغان و پرندگان را بر علیه آنها فرستاد، چرا "أَرْسَلَ"، می‌خواهد بگوید مردم شما قدرت را در دنیا در هر چه می‌دانید این قدرت در چنگ خداست.

امام جمعه مشهد افزود: اگر امروز قدرت را در نیروی الکترونی هسته اتم که آزادی‌اش بخش عظیمی را منفجر می‌کند و در درجه اول اجسام به استحکام خاک را و در مراحل بعد اجسام به استحکام سیمان و فلز و... را که 11 دقیقه تبدیل به گاز می‌کند می‌دانند این را چه کسی خلق کرده است و این موضوعی است که باید مرد توجه قرار بگیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با ذکر نکاتی در تفسیر لغوی 3 آیه پایانی سوره فیل عنوان کرد: ابابیل نژاد خاصی از مرغان نیست و مفرد آن اباله است به معنای دسته اما یک عده‌ای ماجرای اصحاب فیل را با تعابیر باطل‌شان و تحت تاثیر مستشرقین خارجی منکر شده‌اند.

وی بيان کرد: از جمله اینکه می‌گویند آیه أَرْسَلَ عَلَیْهِمْ... درباره جنگی بین حبشیان یمن و ایران بوده است که امپراطوری ایران قصد سرکوب آنها را داشت و در این جنگ در لشکر حبشه بیماری آبله پیدا شد و آنها تلف شدند، بنابراین ابابیل جمع آبله است و طیر به معنای پرنده نیست بلکه به معنای پخش سریع است.

وی با بیان اینکه به وجود آمدن مستشرقین یکی از حربه‌های غرب است خاطرنشان کرد: دلایل مستشرقین اکثرش خلاف است و آنها آمدند تا مردم مشرق زمین را مرعوب غربی‌ها کنند، در همین جهت تولید تاریخ کردند تا عقبه تاریخ مسلمانان را به فراموشی بسپارند بنابراین برای این حرف‌ها هیچ سندی وجود ندارد و اینها چیزی جز خیالات واهی نیست.

عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن دو جریان انحرافی جامعه دینی گفت: ما در جامعه دینی گرفتار دو مسئله هستیم اول جریان انحرافی روشنفکر و غربزده‌ای که منکر اتفاقات ماورایی‌اند و هر معجزه و کرامتی را از هر امامی و هر آستانه مقدسی غیرممکن دانسته یا برایش به دنبال یک دلیل مادی و طبیعی می‌گردند، دوم آدم‌هایی خرافی‌ای هستند که به هر خرافاتی دل می‌دهند.

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به تفاسیر مختلفی که درباره نحوه هلاکت لشکر ابرهه مطرح شده است به توضیح عبارت سجیل پرداخت و افزود: سجیل به سنگ‌هایی گفته می‌شود که مرغ‌ها بر سر لشکر ابرهه ریختند، گفته می‌شود که هر مرغ حامل 3 سنگ بود که حجم آن بین نخود و عدس بود و روایت داریم که روی سنگ‌ها اسم مقتول هم نوشته شده بود و هر مرغی سه آدم را می‌کشت و حتی یک سنگ هم تخلف نمی‌کرد، لذا خداوند به تعداد یک سوم لشکر ابرهه پرنده فرستاد.

وی به تفاسیر مختلف در مورد واژه سجیل اشاره و اظهار کرد: ابن عباس گفته است سجیل واژه‌ای فارسی است که مورب شده واژه سنگ و گل است که به سجیل تعریف شده این واژه در دو جای دیگر قرآن برای بیان عذابی که به قوم لوط نازل شده نیز آمده است.

وي تصریح کرد: مرحوم علامه طباطبایی گفته است سجیل سنگ‌هایی بوده است که تاریخ را روی آن می‌نوشتند تا در گذر زمان از بین نرود و در این آیه از این سنگ‌ها به منزله سندی یاد شده است که جریان مرگ و نابودی مضروبان سنگ بر آن نوشته شده بود.

امام جمعه مشهد در تفسیر آیات پایان این سوره به توضیح درباره واژه کَعَصْفٍ مَأْکُولٍ پرداخت و گفت: در تفسیر کَعَصْفٍ مَأْکُولٍ آمده است وقتی سنگ به سر لشکر ابرهه اصابت می‌کرد بدن آنها مانند برگی می‌شد که کرم خورده باشد.

آیت‌الله علم‌الهدی تاکید کرد: وقتی خداوند بخواهد کسی را عذاب کند بینش و بصیرت و عبرت‌پذیری را از وی می‌گیرد و این اولین عذابی است که در برابر استکبار وی نازل می‌شود که نمی‌داند که قدرت و مال دنیا دوام ندارد و اینطور می‌پندارد که تمام امراض و بلایا و مصائب برای دیگران است.