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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۸:۱۱

بارش پراکنده باران در نیمه شمالی کشور طی دو روز آینده

بارش پراکنده باران در نیمه شمالی کشور طی دو روز آینده

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع هواشناسی از بارش پراکنده باران در نیمه شمالی کشور طی دو روز آینده خبر داد.

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیشیابی، امشب در شمال غرب، سواحل جنوبی دریای خزر و ارتفاعات البرز بارش پراکنده باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

به گفته وی چهارشنبه و پنج شنبه بارش پراکنده در ارتفاعات البرز دور از انتظار نیست.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: در برخی نقاط شرق و جنوب شرق کشور به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود.

وظیفه تصریح کرد: طی این مدت نواحی مرکزی خلیج فارس مواج خواهد بود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناس یادآور شد: فردا آسمان تهران کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد و در بعد از ظهر افزایش ابر و در ارتفاعات بارش پراکنده است.

پیشینه و کمینه دمای پایتخت با یک درجه افزایش نسبت به امروز به ترتیب معادل 39 و 28 سانتی گراد بالای صفر خواهد بود.

 

 

 

 

کد مطلب 2332481

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