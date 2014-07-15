به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف از بررسی طرح ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در جلسه امروز شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: بانک ها تا 40 درصد پایه سرمایه شان می توانند در شرکت های دیگر سهم داشته باشند.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: در این جلسه موضوع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی بررسی خواهد و تصمیماتی در راستای ایجاد انضباط بین موسسات پولی اتخاذ خواهد شد.

سیف با بیان اینکه با موسسات پولی که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند، برخورد خواهیم کرد اظهارداشت: به صدا و سیما نامه ای نوشتم تا تبلیغات موسسات پولی غیرمجاز را لغو کند.

وی با تاکید براینکه سقف وام مسکن افزایش نخواهد یافت، از دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش عملیات بنگاهداری بانک ها خبر داد و گفت: به بانک ها 3 سال فرصت داده ایم تا سهم خود را کاهش داده و به 40 درصد برسانند.