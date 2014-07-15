بازگشایی و تجهیز سینمای شهرستان اهر در آینده نزدیک

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صفی پور بعداز ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه هماهنگی سومین جشنواره سراسری تئاتر اهر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مجتمع فرهنگی هنری اهر نیاز به بازسازی دارد، افزود: مجتمع فرهنگی هنری این شهرستان در زلزله مرداد ماه سال 91 خسارت جدی دیده بود که با حکم دادگاه باید پیمانکار نسبت به بازسازی مجدد ان اقدام کند.

وی همچنین در خصوص تامین اعتبارات مالی برای دستگاه های فرهنگی شهرستان ها گفت: با گذشت چهار ماه از سال هنوز اعتبارات فرهنگی اختصاص نیافته که امیدواریم هرچه سریعتر این امر تحقق یابد.

صفی پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری سومین جشنواره سراسری تئاتر اهر گفت: سومین جشنواره سراسری تئاتر اهر همزمان با دو سالگی زلزله تلخ ارسباران در اهر برگزار می شود.

وی با تاکید بر حضور هنرمندان و اهالی فرهنگ از سراسر نقاط کشور در این جشنواره گفت: برای برگزاری باشکوه تر این جشنواره باید همه مردم و نیز هنرمندان با مسئولان شهرستانی همکاری و تعامل داشته باشند.