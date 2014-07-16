  1. دانشگاه و فناوری
۲۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۵

تصاویری از اولین موتور سیکلت پرنده/ موتوری با قابلیت هلی کوپتر

تصاویری از اولین موتور سیکلت پرنده/ موتوری با قابلیت هلی کوپتر

مخترعان هلندی موفق به ساخت موتوری با دو قابلیت متفاوت شده اند. این موتور علاوه بر اینکه می تواند روی زمین حرکت کند، قابلیت پرواز در آسمان را نیز دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مخترعان هلندی موفق به ساخت موتور متفاوتی شده اند که در آسمان و زمین حرکت می کند. این موتور سیکلت دو سرنشین دار، هیبریدی (خودروهای هیبریدی معمولا تلفيقي از موتور احتراق داخلي خودروهاي متداول با باتري و موتور الكتريكي يك خودرو الكتريكي هستند.) بوده و دارای سه چرخ و ترکیبی از یک هلی کوپتر کوچک و موتور است که به قیمتی حدودا 395 هزار دلار به فروش می رسد.

جالب است بدانید برای اینکه بتوان این موتور سیکلت پرنده را هدایت کرد علاوه بر گواهینامه موتورسواری باید گواهینامه مخصوص هواپیماهای شخصی را نیز داشت. این موتور می تواند با سرعتی حدود 112mph و در ارتفاع 4 هزار فوت به پرواز درآید.

این موتور چگونه به یک هلی کوپتر تبدیل می شود؟

دکمه مخصوصی در ساختار فنی این دوچرخه وجود دارد که تنها با فشار دادن آن می توان موتور را از حالت سه چرخ به ماشین پرنده مبدل کرد اما این تبدیل حدودا ده دقیقه به طول می انجامد.

اما مخترعان هلندی موتور سیکلت معتقدند این ماشین اعجاب انگیز بیش از اینکه یک هلی کوپتر باشد، موتور سیکلت است زیرا تمامی قابلیت های یک هلی کوپتر را دارا نیست.


کد مطلب 2332488

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