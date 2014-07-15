برگزاری جشنواره گردو در بافت/ کرمان دومین تولید کننده گردو کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد منظری توکلی عصر امروز در جلسه بررسی وضعیت محصولات کشاورزی و برگزاری جشنواره گردو در این شهرستان اظهارداشت: شهرستان بافت یکی از قطبهای تولید محصول گردو در کشور است و دومین قطب تولید این محصول در کشور محسوب می شود.

وی تصریح کرد: صنعت تولید گردو بخش قابل توجهی از نیروی کار شهرستان را به خود جذب کرده است و باید سرمایه های سرمایه گذاران بخش خصوصی را نیز به این بخش جذب کنیم.

منظری توکلی ادامه داد: فعال کردن صنایع بالا دستی گردو و توسعه صادرات محصول به خارج از کشور می تواند موجب فعال شدن زمینه های اقتصادی در شهرستان باشد.

وی ادامه داد: برای نشان دادن قابلیتهای محصول گردو شهرستان بافت که یکی از مهمترین محصولات صادراتی استان نیز محسوب می شود امسال جشنواره گردو در شهرستان بافت برگزار می شود.

فرماندار بافت افزود: برداشت محصول از شهریور ماه در بافت آغاز می شود و پیش بینی می کنیم 11 هزار تن محصول از باغهای شهرستان برداشت شود.

وی ادامه داد: این میزان محصول از 7 هزار هکتار باغ مثمر برداشت می شود.

وی گفت: این جشنواره می تواند با معرفی مناطق بکر و سرسبز گردشگری شهرستان بافت زمینه لازم را توسعه صنعت توریسم را نیز فراهم کند.