به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان در کشور اسلواکی در رده سنی نوجوانان در حالی با جدال کشتیگیران ایرانی با حریفان خود برگزار شد که دو کشتی گیر از استان قم نیز در ترکیب تیم ملی کشورمان حضور دارند و یکی از آنها در روز نخست با ناکامی مواجه شد.
به همین منظور تیمی متشکل از برترین کشتیگیران کشورمان در رده سنی نوجوانان آماده شد و دو کشتیگیر قمی نیز در تلاش برای تداوم روند توفیقات یکی از رشتههای موفق و با سابقه ورزش در قم در میادین داخلی و برونمرزی اینبار در قالب تیم ملی نوجوانان در پیکارهای قهرمانی جهان در کشور اسلواکی حضور دارند.
کشتی در بین ورزشهای مختلف که در استان فعال است، استعدادهای فراوان و البته طرفداران خاصی دارد و دو تن از ورزشکاران توانمند این رشته بعد از تمریناتی که به صورت جدی و در سطح بالا زیر نظر کادر فنی تیم ملی داشتند، به پیکارهای قهرمانی نوجوانان جهان در کشور اسلواکی اعزام شدند.
در طول سال کشتیگیران قمی در ردههای سنی مختلف به پیکارهای قهرمانی و لیگ این رشته اعزام میشوند و در سالجاری موفقیتهای قابل توجهی را در سطح لیگ و مسابقات کشتی فرنگی و آزاد قهرمانی کشور برای ورزش استان قم به ارمغان آوردهاند.
یکی از ردههای سنی که کشتیگیران موفقی در آن فعالیت میکنند، رده سنی نوجوانان است که در رقابتهای آن در سطح جهانی نوجوانان در کشور اسلواکی در اوزان مختلف، دو کشتیگیر قمی نیز حضور دارند و یکی از آنها در آغاز این پیکارها از گردونه مسابقات حذف شد.
این دوره یکی از بالاترین سطوح رقابتهای کشتی قهرمانی جهان در سالهای اخیر است که با شرکت برترینهای این رشته ورزشی از نقاط مختلف جهان به انجام میرسد و متاسفانه علیاصغر شهبازی در وزن 100 کیلوگرم به عنوان یکی از دو کشتیگیر قمی اعزامی به این پیکارها نتوانست در بین برترینهای این دوره از مسابقات قرار گیرد.
حذف شهبازی از رقابتهای قهرمانی جهان در کشور اسلواکی در حالی رقم خورد که این کشتیگیر نوجوان قمی با قبول شکست در مرحله اول برابر حریفی از کشور رومانی از شانس کسب مدال در پیکارهای وزن 100 کیلوگرم مسابقات کشتی قهرمانی جهان اسلواکی محروم شد.
این فرنگیکار قمی وزن 100 کیلوگرم در مبارزه نخست خود با نتیجه 8 بر صفر نتیجه را به فرنگی کار رومانیایی یعنی استیوا بری واگذار کرد و و با توجه به شکست حریفش مقابل کشتی گیر آذربایجانی، شهبازی از گردونه رقابتها حذف شد و بدین ترتیب زوید پاتی رادزه از گرجستان و کاوید فیضیاف از اسلواکی فینالیست شدند.
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