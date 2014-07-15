اشتغالزایی برای معلولان در جیرفت در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا‌نژاد بعدازظهر سه شنبه در آیین افتتاح کمپ درمان اعتیاد شهرستان جیرفت با تاکید بر اهمیت افزایش کیفیت خدمت رسانی به افراد تحت حمایت سازمان بهزیستی به برخی ازاهداف این سازمان از جمله تامین هزینه زندگی معلولان و درمان افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی اشاره داشت.

رضانژاد اذعان داشت: 846 خانوار از دو هزار و 950 نفر معلول در سطح شهرستان جیرفت از خدمات و تسهیلات سازمان بهزیستی بهره می برند.

این مسئول همچنین از تخصیص بودجه ای معادل با یک میلیارد و 660 میلیون و 888 هزار ریال به بخش توانبخشی معلولان شهرستان جیرفت اطلاع داد.

رضانژاد بر بحث اشتغال زایی افراد تحت حمایت بهزیستی تاکید کرد و افزود: باید زمینه اشتغال زایی معلولان را در اولویت قرار داد، تا معلولان جوابگوی هزینه‌های امرارمعاش خود باشند.

رئیس بهزیستی شهرستان جیرفت در باب مسئله نگهداری و آموزش کودکان زیر شش سال از وجود 57 عدد مهد کودک در سطح شهرستان جیرفت خبرداد و اظهار داشت: اعتباری معادل با سه میلیارد و 330 میلیون و 360 هزار ریال به مهدکودک های شهرستان تعلق گرفته است.

رضانژاد با اشاره به اینکه مشاوره ژنتیک در مراکز بهزیستی به صورت رایگان انجام می گیرد، گفت: برنامه های بلند مدت آموزشی در بحث مشاوره قبل ازدواج در مراکز بهزیستی جیرفت برگزار می شود.

وی از راه اندازی سه مجتمع روستایی غیردولتی در بلوک، خاتون آباد و اسفندقه با نظارت مستقیم سازمان بهزیستی خبرداد و گفت: مجتمع مسکن مهر 96 واحدی نیز دارای 60 درصد پیشرفت فیزیکی است.