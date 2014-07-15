لزوم برگزاری نمازهای پرشور جماعت در مساجد شهرستان آذرشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد پورنور عصر سه شنبه در کارگاه آموزشی خانواده های مطهر شهرستان آذرشهر با تاکید بر اینکه نماز جزو اصلی رسالت انبیاء و ائمه معصومین (ع) بوده است، گفت: خانواده ها و مخصوصا مادران وظیفه دارند که فرزندان خود را از همان دوران کودکی به نماز تشویق کنند.

وی با بیان اینکه حضور در مساجد در روزهای ماه مبارک رمضان خود عبادت محسوب می شود، ادامه داد: بعد از ایمان به خدا نخستین عبادتی که انسان باید برای معبود خود انجام دهد، اقامه نماز است.

حجت الاسلام پورنور با تاکید بر اینکه همه امامان و پیامبران انسان را به اقامه نماز دعوت کرده اند، گفت: نماز ستون دین است به طوریکه اگر مورد قبول حق تعالی قرار گیرد دیگر عبادات نیز قبول خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه حجاب و عفاف ارزش واقعی همه انسان ها چه مرد و چه زن است، گفت: حجاب برای بانوان نه تنها محدودیت نیست بلکه برای آنان مصونیت است.

امام جمعه آذرشهر با تاکید بر ضرورت حفظ حجاب و عفاف در جامعه گفت: زنان عامل اصلی تربیت انسانها هستند که باید با حفظ حجابشان هم خود و هم خانواده را به قله های کمال برسانند.