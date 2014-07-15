  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۹:۲۷

حجت الاسلام پورنور تاکید کرد:

لزوم برگزاری نمازهای پرشور جماعت در مساجد شهرستان آذرشهر

لزوم برگزاری نمازهای پرشور جماعت در مساجد شهرستان آذرشهر

آذرشهر – خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان آذرشهر گفت: باید در مساجد شهرها و روستاهای مختلف شهرستان آذرشهر نمازهای جماعت به صورت پرشور و پرتعداد برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد پورنور عصر سه شنبه در کارگاه آموزشی خانواده های مطهر شهرستان آذرشهر با تاکید بر اینکه نماز جزو اصلی رسالت انبیاء و ائمه معصومین (ع) بوده است، گفت: خانواده ها و مخصوصا مادران وظیفه دارند که فرزندان خود را از همان دوران کودکی به نماز تشویق کنند.

وی با بیان اینکه حضور در مساجد در روزهای ماه مبارک رمضان خود عبادت محسوب می شود، ادامه داد: بعد از ایمان به خدا نخستین عبادتی که انسان باید برای معبود خود انجام دهد، اقامه نماز است.

حجت الاسلام پورنور با تاکید بر اینکه همه امامان و پیامبران انسان را به اقامه نماز دعوت کرده اند، گفت: نماز ستون دین است به طوریکه اگر مورد قبول حق تعالی قرار گیرد دیگر عبادات نیز قبول خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه حجاب و عفاف ارزش واقعی همه انسان ها چه مرد و چه زن است، گفت: حجاب برای بانوان نه تنها محدودیت نیست بلکه برای آنان مصونیت است.

امام جمعه آذرشهر با تاکید بر ضرورت حفظ حجاب و عفاف در جامعه گفت: زنان عامل اصلی تربیت انسانها هستند که باید با حفظ حجابشان هم خود و هم خانواده را به قله های کمال برسانند.

کد مطلب 2332507

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها