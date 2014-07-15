شهرستان گلپايگان با آبگيري سد كوچري يك منطقه ويژه خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حسين ميرزايي در جلسه اشتغال روستائيان كه عصر سه شنبه در محل سالن اجتماعات فرمانداري گلپايگان با حضور دهياران 52 روستاي شهرستان برگزار شد، با بيان اينكه شغل خانگي در بيشتر شهرها به ويژه در منازل رونق فراواني دارد، اظهار داشت: زنان شاغل در منازل خود با توليد اجناس مختلف و مواد غذايي مانند ترشي، مربا و ... آن را به گردشگران و توريست ها مي فروشند و از اين راه توليد و اشتغال به وجود آمده و نياز مالي آنها تأمين مي شود.

فرماندار گلپايگان با بيان اينكه تعداد زنبورداران و كندوداران شهرستان گلپايگان بيش از شهرستان خوانسار بوده و عسل توليدي گلپايگان مرغوب تر از خيلي شهرهاي ديگر است، افزود: به لحاظ فعاليت و اقداماتي كه در شهرهاي ديگر نسبت به تبليغ محصولات خود دارند، برند آنها معروفيت بيشتري پيدا کرده است و در اينجاست كه بايد پرسيد آنها چه كرده اند.

حسين ميرزايي با تأكيد بر اينكه با وام هاي بلاعوض و مشاغل خانگي بدون برنامه ريزي و كار كارشناسي شده اشتغالي در شهرستان به وجود نخواهد آمد و وام گيرندگان در پرداخت اقساط خود عاجزند، افزود: در صورت ايجاد اشتغال مناسب در منازل هر خانواده روستايي خواهد توانست با توجه به اين اشتغال هم زندگي خود را اداره كند، فرزندان خود را به دانشگاه غيردولتي بفرستد و خود نيز به سياحت و زيارت برود.

وي با بيان اينكه از جلسه دو ماه قبل در زمينه اشتغال نتيجه اي عايد نشده است، افزود: همچنان مراجعه براي دريافت وام برای معيشت خانواده ها به كرات ديده مي شود كه بايد در اين زمينه با بهره گيري از تجارب در شهرها و روستاهاي همجوار مانند ابيانه كه با پارچه هاي دور ريختني به توليد البسه و لوازمي مي پردازند و در نهايت با فروش آن به گردشگران و توريست ها درآمدهاي كلاني به دست مي آورند.

فرماندار با بيان اينكه گلپايگان گنج و معدن گنج است، افزود: به فكر استخراج اين گنج باشيد، اگر يك وجب از زمين هاي خود را بفروشيد به نسل هاي آينده خيانت كرده ايد؛ چرا كه گلپايگان با بهره گيري و بهره مندي از منابع خدادادي به ويژه با آبگيري سد كوچري منطقه گلپايگان يك منطقه ويژه خواهد شد.

حسين ميرزايي وظيفه آموزشگاه فني و حرفه اي در راستاي آموزش به روستائيان بسيار سنگين خواهد شد، افزود: در صورت ترغيب روستائيان و كارآموزان به شغلي كه در دستور كار آموزشگاه فني و حرفه اي گلپايگان نيست، اين آموزشگاه در بهره گيري از اساتيد و آموزش ياران از شهرهاي ديگر اقدام خواهند کرده و در راستاي ساماندهي به مشاغل خانگي با همراهي كميته امداد و جهاد سازندگي اقدام خواهند شد.

وي با بيان اينكه به دنبال كار توليد در روستاها برويد، تصريح كرد: در صورت ايجاد مشاغل خانگي، مردم ديگر نيازي به وام نداشته؛ لذا بايد به سمت و سوي درآمدزايي مردم طبق سياست توانمندسازي افراد باشيم.

فرماندار گلپايگان با اشاره به اينكه شيوه كشاورزي در گلپايگان قديمي ترين، كهنه ترين و پوسيده ترين روش است كه مورد قبول هيچ كارشناس كشاورزي نيست، افزود: با اين روش آبياري دو سوم آب هدر رفته و در صورت استفاده از شيوه هاي نوين آبياري سه برابر كشت موجود مي توانيم از آب مصرفي بهره مندي داشته باشيم.

وي در پايان خطاب به دهياران اظهار داشت: شما نخبگان روستا و منتصبين شوراهاي منتخب مردم هستيد؛ لذا بايد با حساسيت و دلسوزي بيشتر مسايل و مشكلات كشاورزي و كم آبي را براي مردم روستاي خود بازگو و راهكارهاي كشت مناسب با آب دهي كم را به آنان گوشزد کنید كه در نهايت به اين سمت و سو و كاشت محصولاتي در گلپايگان برويد كه گلپايگان برند كشوري و جهاني شود با يك همت، انديشه خلاق و فكر بلند مي توان قدم هاي بزرگي براي آينده شهرستان برداشت.