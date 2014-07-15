19 کشته در حادثه قطار در مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی ،این حادثه امروز در ساعت پرتردد متروی مسکو در غرب این شهر رخ داد، بطوریکه به دنبال به صدا درآمدن آژیر خطر، قطار در داخل تونل ناگهان ترمز کرد که این توقف ناگهانی باعث شد تا چند واگن آن از ریل خارج شوند.

در پی این حادثه 120 نفر زخمی شدند و 19 نفر جان خود را از دست دادند.

بسیاری از افرادی که وضع آنها وخیم بود با بالگرد به بیمارستان های اطراف منتقل شدند و تعداد انها 50 نفر گزارش شده است.

علت حادثه گفته می شود تغییر ناگهانی ولتاز برق بوده است.

این حادثه در ایستگاه متروی «پارک پوبدی» رخ داده که با قرار گرفتن در عمق 84 متری زمین عمیق‌ترین ایستگاه مترو در مسکو محسوب می‌شود و این مسئله عملیات امدادرسانی را بسیار دشوار کرده است. ایستگاه‌های متروی مسکو همچنین به دلیل طراحی داخلی بسیار زیبا و استفاده از موزائیک، لوستر و نیمکت‌های مرمری در جهان بسیار مشهورند.