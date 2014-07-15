هلاکت امیر داعش در الضلوعیه/همسویی صهیونیستها با تروریست ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، یک منبع امنیتی در تکریت اعلام کرد: فرماندهی عملیات سامراء با همراهی نیروی هوایی موفق به هلاکت کمال الاسودی امیر داعش در الضلوعیه در جنوب تکریت شدند.

از سوی دیگر منابع امنیتی در فلوجه ازکشف کتابهای با ستاره اسرائیلی که در آن کشتن ملت عراق خواسته شده بود و نیز کشف خودرو بمبگذاری شده در منطقه السجر در فلوجه خبر دادند.

یک منبع وابسته به پلیس استان صلاح الدین به کشته شدن پنج نظامی و زخمی شدن 23 نفر دیگر بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در جنوب تکریت اشاره کرد.