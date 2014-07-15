16 درمانگاه فرهنگيان در مازندران فعاليت دارد/ ساخت بيمارستان فرهنگيان در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي رشاد شامگاه سه شنبه در بازديد از درمانگاه فرهنگيان بهشهر گفت: متاسفانه در برخي از موارد خدمات ارائه شده به فرهنگيان در شان اين عزيزان نيست كه در حال بررسي در اين زمينه و رفع مشكلات هستيم.

وي اظهار داشت: همچنين با حمايت و پشتيباني مسئولان استاني و مدير كل آموزش و پرورش مازندران درصدد افزايش امكانات براي درمانگاههاي استان هستيم.

رشاد ادامه داد: بازرسي ويژه در رابطه با درمانگاههاي فرهنگيان مازندران با دستور مدير كل آموزش و پرورش مازندران در دستور كار قرار گرفته و اين بازديدها از شرق مازندران آغاز شده تا خدمات مناسب و در خور شان فرهنگيان ارائه شود.

وي گفت: با انتصاب مدير كل جديد ساخت بيمارستان مخصوص فرهنگيان در مركز استان مازندران در دستور كار است كه پيگيري مجوز و كارهاي اوليه در حال انجام است تا با نهايي شدن آن، در جهت افزايش رفاه حال عمومي فرهنگيان تلاش شده و نگراني هاي مختلف فرهنگيان در زمينه درمان رفع شود.

بازرس درمانگاههاي فرهنگيان مازندران ادامه داد: با بررسي‌هاي انجام شده مشكلات و كمبودهاي درمانگاه فرهنگيان اولويت‌بندي شده كه با همكاري و همراهي اداره كل آموزش و پرورش و مسئولان استاني مشكلات را رفع و خدمات‌رساني را افزايش خواهيم داد.