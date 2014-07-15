مديريت نامناسب مشکل واحدهاي صنعتي گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی عصر سه شنبه در نشست كارگروه حمايت از توليد كه با حضور معاون برنامه ريزي استانداري و جمعي از مديران كل برگزار شد، افزود: براي تكميل هزار و100 طرح نيمه تمام صنعتي گيلان این كارگروه آغاز به کار کرده است.

وی با بیان اینکه بايد موانع توليد کارشناسي شده و مشکلات موجود در توليد استان را موشکافي شود تا راهکار مناسبی را برای رفع آنها ارائه کرد، اظهار داشت: براي طرح های صنعتي نيمه تمام استان به شش هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري نياز است كه آن را تنها از طريق منابع دولتي نمی توان تأمين كرد در این راستا حضور موثر سرمايه گذاران بخش خصوصی در این عرصه ضرورت دارد.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه مسئولان مربوطه باید برای توسعه واحدهاي توليدي مورد نياز استان گام های موثرتری بردارند، ادامه داد: نبود سرمايه گذاري مناسب از دلايل افزايش نرخ بيكاري استان دانست بوده و این در حالیست که در هشت ماه گذشته بحث هاي زيادي با حضور دست اندركاران بخش صنعت و سرمايه گذاري گیلان انجام شده تا وضعيت اشتغال نامناسب استان است روند مطلوب تري داشته باشد.

وي با بيان اينكه بخش بزرگی از شهرك هاي صنعتي استان نيمه فعال و غير فعال هستند، گفت: تشكيل جلسات كار گروه حمايت از توليد به صورت ميداني در شهرستان ها ضرورت دارد همچنین كار گروه هاي مربوطه در بخش حمايت از توليد بايد با جديت و با تمام توان برای رفع مشكلات واحدهاي توليدي وظايف خود را به بهترین صورت انجام دهند و هرماه نیز به طور منظم گزارش پيشرفت كار این جلسات ارائه شود.

نجفی اجراي طرح پتروشيمي گيلان، شهرك نساجي و خودروسازي را از طرح هاي مهم استان دانست و افزود: زمين مورد نياز برای اجراي اين طرح آماده شده و بخش خصوصي كه از توانمندي لازم برای اجراي آن برخوردار باشد دراولويت قرار می گیرد.

وی فولاد را از ظرفيت‌هاي ايجاد شده استان دانست و اظهار داشت: با توجه به ظرفيت‌هاي ايجاد شده صلاح نيست صنايع فولادي جديدي در گیلان ايجاد شود بلکه بايد ظرفيت واحدهاي در حال فعاليت افزايش پيدا کند.

استاندار گیلان با بيان اينکه فضا براي گسترش صنايع سلولزي در گيلان وجود دارد، از بانک‌های استان خواست تا با حضور موثر تر خود نسبت به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي اقتصادي اقدام کنند.

نجفي خواستار راه‌اندازي شهرک نساجي در گيلان شد و ادامه داد: دولت در مهار تورم طی ارديبهشت سال گذشته اقدام های موثری انجام داد به طوری که تورم نقطه اي 41 درصدي به 14 درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه تمام تلاش دولت خارج کردن كشور از حالت ركود است، گفت: در دیدار با معاون اول رئيس جمهوری براي تسريع در پرو‍ژ هاي مهم گيلان آينده خوبي در بخش صنعت نويد داده شد.

نماينده عالي دولت در گيلان با اشاره به ديدار اخير رهبر معظم انقلاب با كار گزاران نظام افزود: در اين ديدار حضرت آیت الله خامنه ای برحضور قوي تر بانك ها در بخش سرمايه گذاري و اقتصاد تأكيد داشتند .

وی با اشاره به اینکه بخش عظيمي از پول استان از سوی صندوق هاي قرض الحسنه جمع آوري مي شود بدون آنكه اين سرمايه ها برای توسعه و پيشرفت استان صرف شود، اظهار داشت: بانوان گيلاني در صنايع دستي و فرش دستبافت حضوری پررنگ دارند علاوه براین حضور بانوان در عرصه هاي مختلف اجتماعي ارزشمند است که سرمايه ای عظيم با ظرفیت قوي براي استان به شمار مي رود و در این راستا بايد حمايت هاي لازم از آنها صورت گیرد .

نجفی بر عملياتي شدن برپايي نمايشگاه‌هاي صنايع دستي در گيلان تاکيد کرد و ادامه داد: مشکلات صنايع دستي و فرش دستباف استان بايد احصا شده و رقم‌هاي واقعي اشتغال در اين بخش مشخص شود.

وی همچنين از افتتاح پارک 7.5 هکتاري چمارسراي شهر رشت همزمان با عيد فطر امسال خبر داد و بيان داشت: این پارک براي استفاده گردشگران در نظر گرفته شده و در آينده خدمات بيشتري در آن ارائه مي‌شود.

معاون برنامه ريزي استاندار نیز در اين نشست گفت: طرح هايي كه داراي اثرات بيشتري براي استان بوده یا از پيشرفت فيزيكي بالاتري برخوردار هستند باید در اولویت قرار گیرد.

محمد حسين اصغريان افزود: دعوت از مديران شبكه بانكي كشور براي حضور در استان مي تواند نقش مؤثري را برای حمايت از واحدهاي توليدي استان ايفا کند.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم در ادامه اظهار داشت: افزون بر 1100 ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي طرح مصوب به بانك ها ارائه شده كه 140 ميليارد تومان آن را در گیلان جذب شده است .

علی منتظري با بیان اینکه بيش از 75 درصد مشكلات واحدهاي توليدي در شهرك هاي صنعتي مشكلات بانكي است، ادامه داد: با روي كار آمدن دولت تدبير روحيه اميد در گیلان حاکم شده و تمامي شاخص هاي توليدي در حال افزايش است .