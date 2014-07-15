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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۲۳:۲۸

رئیس جمهور:

دولت، والاترین منزلت و بالاترین اقتدار را برای نیروهای مسلح می‌خواهد

دولت، والاترین منزلت و بالاترین اقتدار را برای نیروهای مسلح می‌خواهد

رئیس جمهوری در جمع فرماندهان ارشد نیروهای مسلح کشور با بیان اینکه «دولت، والاترین منزلت و بالاترین اقتدار را برای نیروهای مسلح می‌خواهد»، گفت: دولت می‌خواهد که نیروهای مسلح بر قلوب مردم حاکم باشند و جایگاه منزلتی‌شان و همچنین قدرت‌شان چه به لحاظ تجهیز به ایمان و چه از نظر تجهیز به انواع سلاح روز به روز بالاتر باشد؛ البته که از نظر ایمان در رتبه اول هستند.

به گزارش خبرگزای مهر ، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی عصر سه‌شنبه همزمان با هفدهم ماه مبارک رمضان در دیدار با فرماندهان و مقامات ارشد نیروهای مسلح، حمایت از نیروهای مسلح را وظیفه دولت دانست و گفت: دولت همه توان و امکان خود را برای تقویت و انسجام نیروهای مسلح بکار می گیرد و از نیروهای مسلح هم می‌خواهد که در شرایط فعلی دست در دست دولت ، به حل مشکلات مردم کمک کنند.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: دشمن باید از وحدت و ایمان و ایثار ما و سپس از تجهیزات و امکاناتی که نیروهای مسلح به آن مجهز هستند، بترسد.
دکتر روحانی با بیان اینکه «خواست دولت یازدهم، صلح و از بین بردن تنش از منطقه است»، افزود: صلح و از بین بردن تنش با داشتن یک نیروی مسلح قوی امکان‌پذیر است؛ در حالی که اگر نیروی مسلح قوی نداشته باشید، دیگر صلح معنا پیدا نمی‌کند و ذلت است. عزت، زمانی محقق می‌شود که مردمی آماده ، ایثارگر و متحد و نیروهای مسلح قوی داشته باشیم؛ آنگاه می‌توانیم با طرف مقابل ، قدرتمندانه حرف بزنیم.
رئیس‌جمهوری، ماه مبارک رمضان را ماه رحمت و فیض خداوند نام برد و گفت: خداوند کریم، بندگان و مسلمانان مخصوصاً آنان را که لباس جهاد پوشیده‌اند ، از رحمت خود محروم نمی‌کند.
دکتر روحانی با یادآوری تقارن هفدهم ماه رمضان با سالروز پیروزی پیامبر عظیم‌الشأن اسلام در جنگ بدر، یادآور شد: رسول اکرم (ص) در جنگ بدر با آن همه سختی و با دستان خالی و بدون امکانات به پیروزی بزرگ رسید که در واقع پیروزی اسلام بود و خداوند می‌گوید پس از آن پیروزی، از بندگانش پرهیزکاری و تقوا می‌خواهد.
دکتر روحانی با بیان اینکه رزمندگان ایرانی در دفاع هشت ساله با رحمت و لطف خداوند پیروز شدند، افزود: پس از دفاع مقدس تا امروز نیز خداوند کشورمان را در برابر انواع توطئه‌ها پیروز کرده و بهترین نعمت‌ها را به کشور داده است. خداوند نعمت رهبری فقیه و مجتهد که از روز اولی که با ایشان آشنا شدم در مسیر تقوا و تواضع بوده‌اند را به کشور و نیروهای مسلح داده است.
بر طبق این گزارش، در ابتدای این دیدار سردار سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تبریک ماه مبارک رمضان از رئیس جمهور بخاطر انجام این دیدار با فرماندهان قدردانی کرد و در ادامه نیز جمعی از فرماندهان از جمله سردار جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیر شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش، امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش، امیر پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش، سردار باقری معاون ارکان ستاد کل نیروهای مسلح و سردار احمدی مقدم فرمانده ناجا نقطه نظرات خود را با رئیس جمهوری در میان گذاشتند.

 

کد مطلب 2332536

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