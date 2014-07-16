"قدر" را قدر بدانیم/ دعای "جوشن کبیر" زرهی برای دور شدن از آتش جهنم

حجت الاسلام سید اکبر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فضیلت شبهای قدر اظهار داشت: خداوند در طول سالها، ماه ها و روزهای ایامی خاص را فضیلت بخشیده است که دیگر ایام دارای چنین فضیلتی نیست، شب قدر یکی از بهترین شبها در طول سال و در یکی از بهترین ماه های سال (رمضان) قرار گرفته است و خوش به سعادت افرادی که این شب را درک کرده و قدر می دانند.

وی ادامه داد: یکی از شب های 19، 21 و 23 ماه مبارک رمضان شب قدر است و مهمترین فضیلت آن نزول قرآن است.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان البرز آمرزش گناهان در این شب را یکی دیگر از ویژگی های مهم شب های قدر برشمرد و گفت: تمامی بندگان گنهکار به شرط پشیمانی از گناه خود به طور قطع در این شب آمرزیده می شوند.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه بر طبق آیه قرآن فضیلت شب قدر برابر با هزار ماه است و اگر تنها یک بار این شب را درک کنیم برایمان کافی است، اظهار داشت: اعمال مشترکی برای این شب های در نظر گرفته شده است که موجب تقرب بندگان به درگاه الهی می شود.

وی افزود: مراسم احیا (قرآن به سر گرفتن) و قسم دادن پروردگار به 14 معصوم برای آمرزش گناهان و استجابت دعا، انجام غسل های هر شب، زیارت امام حسین(ع) و ... از جمله این اعمال هستند.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان البرز گفت: همچنین خواند دعای "جوشن کبیر" و ذکر هزار اسم اعظم پروردگار از جمله اعمال تاکید شده برای امشب است.

حجت الاسلام موسوی اظهار داشت: جوشن به معنای زره است و جبرئیل این دعا را به پیامبر اکرم(ص) برای دوری از آتش جهنم آموخت.

وی در پایان اعلام کرد: 750 مسجد در استان البرز و 350 مسجد در شهرستان کرج برپا کننده مراسم احیا خواهند بود.