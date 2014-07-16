سه فیلم پروانه ساخت ویدئویی گرفتند/ روند ساخته شدن «بیداری برای سه روز»

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای صدور پروانه ساخت فیلمهای ویدئویی برای 3 فیلمنامه پروانه صادر کرد. شورای صدور پروانه ساخت فیلمهای ویدئویی در جلسه 22 تیرماه خود که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، برای ساخت فیلمنامههای «دزدان خانه پیرزن» به تهیه كنندگی و كارگردانی محمدرضا جهانگیر تاج، «عمو جان هیتلر» به تهیه كنندگی محمدعلی اسلامی و كارگردانی حمید ابراهیمی و «روزهای كوتاه» به تهیهكنندگی جواد نوروز بیگی و كارگردانی محمودرضا ثانی پروانه صادر کرد.
همچنین در این جلسه با نظر شورا برای ساخت مجموعه «ماه تی تی» به تهیه كنندگی مهران برومند و كارگردانی داوود میرباقری موافقت اصولی شد.
فیلم «بیداری برای سه روز» در خانه هنرمندان نقد و بررسی شد
فیلم «بیداری برای سه روز» ساخته مسعود امینی روز دوشنبه 23 تیرماه در سلسله برنامههای «سینماتک» خانه هنرمندان ایران به نمایش درآمد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
کارگردان این فیلم در آغاز جلسه توضیح داد: پیشنهاد و جسارت 2 بازیگر اصلی فیلم یعنی سهیلا گلستانی و پرویز پرستویی باعث شد این پروژه را شروع کنیم. البته در کنار پروسه تولید ما به خیلی از ایدههای فرمی و مضمونی فکر کردیم و میخواستیم آن اتفاقها بیفتد. آنچه را در این فیلم میبینید که در 3 روز اتفاق افتاده، نتیجه یک تلاش چندین ماهه است. عوامل این فیلم در طول 3 شبانهروز نخوابیدند.
وی ادامه داد: سعی من این بود که بتوانم تا حد امکان بیدار باشم اما برای اینکه بتوانم فیلم را کنترل کنم و صحنه از دستم خارج نشود، چند ساعتی در مسیرهای تردد خوابیدم. هرچند که تدارکی دیده بودیم تا باقی تیم تولید، به شکل شیفت عوض بشوند، سر حال باشند و پروسه را دنبال کنند.
شاپور عظیمی منتقدسینما نیز در مورد پرویز پرستویی بیان کرد: پرستویی در شمارِ بازیگرانی است که دوربین را از آنِ خود میکند. بعضی از بازیگران انگار برای دوربین بازی میکنند. یعنی دوربین باید قربانصدقهشان برود و در مرکز کادر و مورد توجه دوربین باشند تا به تبع آن، تماشاگر باورشان کند. در این فیلم اما انگار بازی از دستشان در میرود. این خیلی درخشان است. انگار پرستویی را خالص میبینیم.
امینی در بخش دیگری از توضیحات خود گفت: ما فکر میکردیم که اگر یک آدمیبداند سه روز دیگر میمیرد، چه کارهایی میکند. یک لیست تهیه کردم ولی در مجموع آدم بیشتر از هفت یا هشت کار را نمیتواند بنویسد. ما بر این اساس با تیم مشاوره فیلم مشورت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که تمام این کارها فقط نصف روز میشود. پس 2 روز و نیم دیگر را باید چه کار کنند؟ متوجه شدیم در آن زمان باقی مانده اتفاقها به شکل دیگری رخ میدهند مثل اینکه در روز سوم دیگر انرژی وجود ندارد، نمیتوان به مسئله جدی فکر کرد. آماده یک تلنگر است که به هم بریزد، پرخاش بکند یا اتفاق عجیب دیگری رخ بدهد.
فیلم «اینجا شهردیگری است» نمایش داده میشود
فیلم سینمایی «اینجا شهر دیگری است» به کارگردانی احمدرضا گرشاسبی درسیصد و چهل و یکمین نشست باشگاه فیلم تهران در فرهنگسرای ارسباران اکران و با حضور عوامل فیلم تحلیل میشود.
این فیلم 48 ساعت پایانی زندگی امام اول شیعیان حضرت علی (ع) را از شب نوزدهم ماه رمضان سال 40 هجری به تصویر میکشد.
«اینجا شهردیگری است» قرار است پس از نمایش در فرهنگسرای ارسباران با حضور احمدرضا گرشاسبی کارگردان، محمدتقی فهیم منتقد و تعدادی از عوامل فیلم نقد و بررسی شود.
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