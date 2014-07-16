ترويج فرهنگ غني عفاف و حجاب در جامعه نيازمند فعاليت هاي باورمدار است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا امیر تیموری ظهر چهارشنبه در شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک میلاد با سعادت امام حسن مجتبی (ع)، منزلت و جایگاه شب های قدر را بسیار والا شمرد و افزود: شب قدر بهترین فرصت برای طلب بخشش و آمرزش گناهان از خداوند است.

وی همچنین اظهارداشت: پروردگار در این شب عنایت ویژه ای به بندگان خود دارد و در واقع این مهم را بهانه ای برای آمرزش بندگان خود قرار داده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت حجاب و عفاف را به منزله دو ارزش در جامعه خواند و اذعان داشت: حجاب و عفاف به عنوان دو ارزش در جامعه بشری و بویژه جوامع اسلامی مطرح است. وی افزود: همواره این دو واژه در کنار هم به کار برده می ‌شوند و در نگاه اول به نظر می‌آید هر دو به یک معنا باشند اما با جستجو در متون دینی و فرهنگنامه‌ ها به نکته قابل توجهی می‌رسیم و آن تفاوت این دو واژه است.

امیر تیموری ادامه داد: اگرچه این پوشش برخاسته از اعتقادات و باورهای درونی افراد است لذاحفظ چشم، گوش، قلب و تمامی اعضا و جوارح از هرگونه خطا و گناه عفاف است که حاصل این عفت و حجاب درونی، پوشش ظاهری است.

وی با بیان اینکه حجاب میوه عفاف و عفاف ریشه حجاب است، اظهارداشت: برخی افراد ممکن است حجاب ظاهری داشته باشند ولی عفاف و طهارت باطنی را در خویش ایجاد نکرده باشند که درون پاک، بیرونی پاک می‌پروراند و هرگز قلب پاک موجب بارور شدن میوه ناپاکی به نام بی‌حجابی و بدحجابی نخواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تصریح کرد: هر عملی که افراد جامعه انجام می‌دهند، در نگاه کلان اثر مستقیم در اجتماع دارد زیرا از خانواده که واحد کوچک اجتماع است، جامعه تشکیل می ‌شود و همان ‌گونه که رفتار فرد در جامعه موثر است، اشخاص نیز از اجتماع و قوانین آن تاثیر می ‌پذیرند.

وی گفت: حجاب علاوه بر آثار شخصی و شخصیتی دارای آثار اجتماعی است، جامعه‌ای که در آن بانوان باحفظ حدود و حقوق دیگران ظاهر می ‌شوند و موجب تخریب روح و جسم همنوعان خود شده و محیط آرام وامنی را برای جوانان فراهم سازند، به سوی سعادت و سلامت روانی پیش خواهد رفت.

امیر تیموری تاکید کرد: ترويج فرهنگ غني عفاف و حجاب و نهادينه کردن آن در جامعه به ویژه دانشگاه ها نيازمند فعاليت هاي باورمدار و اثرگذار است.

وی افزود: دشمن به دنبال ارائه تمدن غربی به دیگر کشور هاست و این تمدن طوری طراحی شده که تغییر پوشش، اقتضای آن است و این نشان از آن دارد که دشمن در قالب یک طرح جامع و با پشتیبانی علوم مختلف مثل جامعه شناسی و غیره به دنبال تحمیل این ناهنجاری های فرهنگی در قالب طرح زیبای مدرنیته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به بخشنامه جدید حجاب و عفاف دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و تاکید کرد: یکی از فعالیت های فرهنگی در دانشگاه ها، رعایت حریم حجاب و عفاف است و این بخشنامه در راستای فعالیت ‌های فرهنگی ابلاغ شده است که رؤسا و مسئولان فرهنگی واحد ها،با عمل به آن می‌توانند در حوزه حجاب و عفاف موفق باشند.

وی بیان داشت: همچنین افزایش بودجه فرهنگی واحد ها، نشاندهنده اهداف بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه اعتلای فرهنگ ناب محمدی آن هم در سالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی با نامگذاری آن دغدغه خود را در امورفرهنگی نشان دادند، قابل تحسین است.

امیر تیموری ادامه داد: رویکرد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ابلاغ بخشنامه های جدید به ویژه در حوزه فرهنگی مانند برگزاری همایش ها و کارگاه های دینی، مسابقات قرآن و عترت، تخصیص 120 دقیقه وقت آزاد تحت عنوان ساعت فرهنگی، برگزاری اردوهای فرهنگی و تخصیص بودجه فرهنگی رویکردی اثر گذار است و نشان از اهمیت این موضوع در خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای فرهنگی این واحد دانشگاهی با حضور رئیس و اعضای شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، در دفتر ریاست این واحد دانشگاهی برگزار شد.