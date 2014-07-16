برخورد های قهرآمیز در حوزه حجاب و عفاف ناکارآمد است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان، در نشست گفتمان حجاب و عفاف ، با بیان اینکه در تبیین فرهنگ عفاف و حجاب نباید فقط به ذکر منافع دنیوی آن بسنده کنیم، گفت: باید در مرحله اول با فراهم کردن بسترهای نزدیکی و پیوند جوانان با ارزش های دینی و الهی ، آنان را به درجه ای از معرفت و آگاهی برسانیم که حجاب و رعایت آن را بخشی از هویت و اعتقادات خود تلقی کنند.

وی برخورد های قهرآمیز در حوزه حجاب و عفاف را ناکارآمد دانست و افزود: این روش صرفا در مقابل کسانی که آگاهانه و به صورت تشکیلاتی و به قصد ضربه زدن به اصول و ارزش های متعالی دینی ، ترویج بی بند و باری ، اشاعه مدل های غربی و عادی سازی آن با وضعیت نامناسب در جامعه ظاهر می شوند ، قابل دفاع و توجیه است.

فاضلیان با تاکید بر این که برای توسعه ی فرهنگ عفاف و حجاب باید تربیت دینی را در جامعه تقویت کنیم گفت: اگر به این نتیجه برسیم که خداوند بر اساس نیاز ما و رحمانیت خود این قوانین را وضع کرده است التزام به آن برای افراد ، درونی می شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که قوانین وضع شده باید قائل به حق داوری برای مردم و جاذبه باشند تا از سوی آنان به رسمیت شناخته شود گفت: هر جا که قوانین را برای مردم تبیین و یک اقنای درونی برای آنان ایجاد کنیم می توانیم امیدوار باشیم قوانین وضع شده به خوبی اجرا شوند.

فاضلیان خاطرنشان کرد: خواص و مسئولان جامعه نیز باید مراقب باشند با رفتارها و برخورد های نسنجیده ، سبب دین گریزی در جوانان نشوند.

رئیس کل دادگستری در ادامه با بیان این که رویکرد ما در زمینه عفاف و حجاب در دادگستری ، استفاده از ابزار حاکمیتی و مدیریتی نیست گفت : بنای ما در این باب اعتماد به بانوان همکار و استفاده از سیاست های تشویقی برای بانوانی ست که عفاف و حجاب را در محل کار رعایت می کنند.