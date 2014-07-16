بیانیه 227 نماینده خطاب به رئیس جمهور درباره مشکلات زیست محیطی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی 227 نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه ای خطاب به رئیس جمهور مسائل مبتلابه محیط زیست و منابع طبیعی را آورده و خواستار رفع موانع و مشکلات شدند.

در این بیانیه از رئیس جمهور درخواست شده است که موارد ذیل را مدنظر قرار دهد:

1- توجه ویژه به فصل محیط زیست و منابع طبیعی در تدوین برنامه ششم

2- تقویت ساختار تشکیلاتی و اعتباری محیط زیست و منابع طبیعی

3- برنامه ریزی موثر برای توسعه جنگل ها، مهار و کنترل بیابان زایی و کانون گرد و غبار

4- جلوگیری از خشک شدن تالاب ها و احیای آنها

5- برنامه ریزی و اقدام موثر جهت جلوگیری از آلودگی هوا، آب و خاک

6- برخورد قاطع با پدیده زمین خواری و مسئولین خاطی