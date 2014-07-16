بازرسی پنهان در دادسرای انتظامی قضات فعال شد/ تاکید بر برخورد شدید با متخلفین

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران در حکمی ضیائی را به عنوان رئیس جدید مرکز حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران منصوب کرد.

اسماعیلی همچنین از زحمات پورزارع رئیس سابق مرکز حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران تقدیر کرد.

مراسم تودیع و معارفه با حضور حجت الاسلام خطیب رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، حجت الاسلام شفیعی دادستان انتظامی قضات و اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در مجتمع قضائی امام خمینی(ره) برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در این مراسم گفت: دادگستری استان تهران قلب تپنده دستگاه قضائی کشور است که در یک ظرف بلورین قرار گرفته و فعالیت آن چه در داخل و چه در خارج قابل مشاهده است.

وی افزود: این قلب تپنده توانمندی ها و ظرفیت های خاصی دارد و البته با مشکلاتی نیز روبرو است. باید توجه کنیم که در دادگستری استان تهران قاطبه همکاران قضائی افرادی پرکار، مومن و با سوادند و در این مجموعه چون اقتضا و محور کار آن عدالت و سلامت است بروز کمترین تخلف از ناحیه برخی افراد باعث تضییع حقوق دیگر قضات می شود و افکار عمومی را نسبت به تشکیلات قضائی مخدوش می کند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در ابتدای مسئولیتم سلامت تشکیلات قضائی و کارآمدی آن و همچنین ارتقاء اعتماد عمومی را سرلوحه کار خود قرار دادم و در جلسات مدیریتی نیز این امر جزو دستورات کار اولیه ماست.

وی افزود: ما در برخورد با افراد متخلف باید به گونه ای رفتار کنیم که مردم ما را پناهگاه خود بدانند که در این راستا بر این باورم شدیداً نیازمند سالم سازی محیط و پیشگیری از تخلفات و حفظ نیروی انسانی با روشهای مختلف و برخورد شدید با متخلفین و مدیریت افکار عمومی و اصلاح آن هستیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در همین رابطه از اعضای شورای برنامه ریزی خواسته شده که نظرات کارشناسانه خود را در خصوص آسیبها و راهکارهای ترمیم اعتماد عمومی نسبت به عدلیه را بررسی و کتباً اعلام کنند تا پس از جمع بندی آنها و تعیین اولویت وارد عمل شویم.

حجت الاسلام شفیعی دادستان انتظامی قضات نیز در این مراسم اظهار داشت: دادگستری استان تهران به عنوان الگو و در پیشانی سایر دادگستری های کشور مطرح است. بنابراین انتظار می رود مدیران آن نیز جوز بهترین نیروها باشند که در مسیر اجرای عدالت و احقاق حقوق عامه مخلصانه تلاش می کنند.

وی افزود: مجموعه رسیدگی به تخلفات انتظامی و همچنین نتیجه ارزشیابی ها نشان می دهد که اکثریت همکاران قضائی در سراسر کشور در کمال اخلاص و با دقت کامل و همچنین سلامت نفس انجام وظیفه می کنند و این در حالی است که با مشکلات فراوانی از جمله کثرت پرونده ها نیز مواجه هستند و این مطلب در رسیدگی های انتظامی به دقت لحاظ می شود.

شفیعی افزود: امر نظارت و رصد کردن عملکرد قضات بسیار مهم است شاید برآورده کردن تمامی توقعات مردم امری ناممکن باشد زیرا که کثرت کار شدید بالتبع باعث بروز اشتباهاتی می شود که در رسیدگی ها باید مورد نظر قرار بگیرد.

دادستانی انتظامی قضات ادامه داد: البته هدف از نظارت انتظامی بر قضات اصلاح امور، آموزش و رفع نواقص موجود است. در عین حال معتقدم با تعداد معدودی از همکارانی که با توجه به جایگاه خطیر امر قضا متاسفانه از موقعیت خود سوء استفاده کرده و مرتکب جرایم مالی و اخلاقی می شوند باید در جهت صیانت از اقتدار قوه قضائیه و همکاران زحمتکش به شدت برخورد شود تا خدایی ناکرده تشکیلات قضائی و به دنبال آن نظام اسلامی زیر سوال نرود.

وی تاکید کرد: در این رابطه مدتی است مطابق مقررات قانونی بازپرسی پنهان در دادسرای انتظامی قضات فعال شده و در برخی از حوزه ها نیز اقداماتی انجام گرفته است.