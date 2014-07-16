رشد عملکرد نیروی انتظامی در لرستان محسوس است/ بیکاری نباید توجیه خلاف کاری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین بروجردی صبح چهارشنبه در جریان پاکسازی محلات آلوده و جرم خیز شهر خرم آباد در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مهم ترین محور این استراتژی نیروی انتظامی این است که به جای اینکه مردم احساس ناامنی کنند خلافکاران احساس ناامنی کنند.

وی با بیان اینکه این تغییر معادله در واقع رمز و راز موفقیت ناجاست که ما هم به نوبه خودمان تشکر می کنیم عنوان کرد: امیدواریم که با این طراحی و این اقدام سریع سراسر استان ما به یک استان نمونه در بحث امنیت در سطح کشور تبدیل شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی استان در زمان فرماندهی سردار محمد قنبری افزود: من فکر می کنم که مجموعه خیلی بانشاط تر و جدی تر و عملیاتی تر شده است.

بروجردی با بیان اینکه یکی از ویژگی های مجموعه انتظامی استان عملیاتی و در صحنه بودن است، بیان داشت: ضمن اینکه تمام این طراحی ها باید یک مبانی علمی و کارشناسی دقیق داشته باشد که روند کنونی این موضوع را تداعی و تایید می کند.

وی با بیان اینکه رشد عملکرد مجموعه انتظامی استان محسوس است، یادآور شد: مطابق گزارشی که ما از بروجرد در مدت کوتاهی که فرمانده جدید منصوب شده داریم مردم آستانه رضایتشان به سرعت در حال رشد است و منحنی دارد سیر صعودی خود را طی می کند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید فعالیتهای صورت گرفته در استان اطلاع رسانی و منعکس شود عنوان کرد: فکر می کنم همین اقدامی که به صورت ابتکاری استان لرستان انجام داده می تواند به یک الگو برای سطح کشور تبدیل شود.

بروجردی همچنین در مورد تاثیر شاخص بیکاری بر جرایم در استان نیز گفت: بیکاری در واقع نباید توجیه گر خلاف کاری باشد. بیکاری در واقع مشکلی است که در استان وجود دارد و باید برای رفع آن برنامه ریزی جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی عنوان مرد: در جلسه ای هم که به طور مشترک مجلس و دولت داشتیم و چند شب پیش خدمت رئیس جمهور و کابینه بودیم در واقع بعد از کنترل تورم، خروج از رکود و فعال کردن واحد های صنعتی در سطح گسترده ای هم در استان لرستان و هم در سطح کشور به عنوان یک معضل در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: سیاست دولت با حمایت مجلس هردو در این سمت و سو هستند و هم رئیس مجلس و هم رئیس جمهور در سخنرانی خود به این مسئله اشاره کردند بنابراین عزم طرفین این است که ما از این مرحله رکود را عبور کنیم.