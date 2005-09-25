دومين دوره كارشناسي ارشد ايران شناسي آغاز به كار كرد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در دومين دوره كارشناسي ارشد ايران شناسي همانند دوره نخست، دانشجويان در سه گرايش، ايران شناسي عمومي، ايران شناسي - تاريخ و ايران شناسي - فرهنگ مردم، آداب و رسوم و ميراث فرهنگي به تحصيل مي پردازند.

ظرفيت پذيرش در هر گرايش 8 نفر است و پذيرفته شدگان از طريق آزمون سراسري دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي موفق به راه يابي در دومين دوره كارشناسي ارشد ايران شناسي شده اند.

هدف از راه اندازي اين دوره، آموزش و تربيت پژوهشگراني است كه در بستر مطالعات و تحقيقات بين رشته اي به مباحث و مسائل مربوط به جلوه هاي گوناگون فرهنگ و تمدن ايراني بپردازند.