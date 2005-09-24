وعيدي : ارجاع فوري پرونده ايران به شوراي امنيت منتفي شد // راي شوراي حكام نشان داد كه نگراني جهاني عليه فعاليت هاي هسته اي ايران وجود ندارد // موضع كره جنوبي و هند را بررسي خواهيم كرد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" از وين ، جواد وعيدي پس از پايان نسشت شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در جمع خبرنگاران گفت : قطعنامه پيشنهادي سه كشور به درخواست ونزوئلا به راي گذاشته شد كه البته راي بلوك غرب به اين قطعنامه براي ما قابل پيش بيني بود.

وي افزود : آمريكا و انگليس قصد داشتند كه در همين اجلاس پرونده ايران را به صورت اضطراري به شوراي امنيت بفرستند كه موفق نشدند ؛ ضمن اينكه اجماع بر اين موضوع شكسته شد ، همچنين مشخص شد كه اين ادعاي آنها كه در رابطه با فعاليت هاي هسته اي ايران نگراني هاي بين المللي وجود دارد ، تنها منحصر به يك بلوك خاص از كشورهااست.

وعيدي گفت : آمريكا و انگليس در صدد آن بودند كه بگويند در رابطه با پرونده هسته اي ايران اجماع جهاني وجود دارد و لذا بايد اين موضوع با ضرب الاجل به اثبات برسد كه امروز مشخص شد هدف آنها ساختگي است .

وي با اشاره به اينكه انگليس ، فرانسه و آلمان در صدد بودند كه رسيدن جمهوري اسلامي ايران به حقوق حقه خود از جمله تكنولژي صلح آميز هسته اي را متوقف كنند ، تاكيد كرد : آنها در تمامي اين اهداف با شكست روبرو شدند.

وعيدي با تاكيد بر اين نكته كه راي كشورهاي بلوك غرب به اين قطعنامه براي تهران قابل پيش بيني بود ، گفت : جمهوري اسلامي ايران موضع موافق كشورهايي چون كره جنوبي و هند را با اين قطعنامه با دقت بررسي خواهد كرد .

وي گفت : دهلي نو موضع خود را در چند روز اخير به كلي تغيير داد.

عضو هيات ديپلماتيك ايران در وين ، افزود : 3 كشور اروپايي در اقدامي يكجانبه ، بدون مشاهده نمونه اي از موارد نقض تعهدات در فعاليت هاي هسته اي ايران توسط بازرسان ، بدون آنكه گزارشي به مدير كل ارايه شده باشد و نيز بدون آنكه مدير كل آژانس به شوراي حكام گزارشي مبني بر نقض مقررات اعلام كرده باشد ، مدعي عدم پايبندي ايران به مقررات شده اند.

وي در رابطه با اينكه آينده مذاكرات هسته اي و نير روابط ديپلماتيك ايران با سه كشور اروپايي به چه سرانجامي منجر خواهد شد ، گفت : شرايط حاضر عادي نيست كه بخواهيم بر اساس آن اظهار نظر كنيم. اروپا به صراحت ما را مورد تهديد و فشار قرار داده كه در اين شرايط مذاكره معنا ندارد.

وعيدي افزود : آنها با جسارت به جاي آنكه دعوت به مذاكره كنند ، ما را به مقابله دعوت كردند و در صدد بن بست گفتگوها هستند.

معاون امنيت بين الملل شوراي عالي امنيت ملي همچنين در باره ادامه پايبندي ايران به اقدامات داوطلبانه اي چون اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي پيش از تصويب و نيز تعليق فعاليت هاي سايت هسته اي نطنز ، گفت : تهران در اين باره تصميم گيري مقتضي خواهد كرد.