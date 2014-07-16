به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اكبري مطلق پیش از ظهر چهارشنبه در بازديد و افتتاح از فاز اول مسكن معلولين و مددجويان بهزيستي بشرويه اظهار کرد: در هفته بهزيستي در فاز اول 12 واحد مسكوني تحويل مددجويان شهرستان بشرويه می‌شود.

وی با بیان اینکه سهم استان برای ساخت مسکن معلولین دو هزار و 161 واحد است، افزود: شهرستان بشرويه جز شهرستانهاي مياني در انجام اين پروژه ها به شمار می رود.

اکبری مطلق در خصوص واحدهای افتتاح شده در این شهرستان اظهار کرد: سهم آورده هر مددجو مبلغ چهار ميليون تومان بوده است که با تخصيص مبلغ بيست ميليون وام مسكن نيز اين واحد در دو طبقه به مساحت 87 مترمربع به بهره برداري رسيده است.

اكبري مطلق همچنين در حاشيه اين بازديد افزود: هدف اصلي نهاد بهزيستي در سراسر كشور بها دادن به قشر محروم و معلولين بوده كه يكي از اساس زندگاني داشتن مسكن، شغل و ازدواج مددجويان تحت پوشش است.

وی از دیگر اقدامات كارآمد اين نهاد را بيمه تامين اجتماعي زنان سرپرست خانوار دانست و گفت: هم اكنون اكثريت زنان سرپرست خانوارهاي تحت پوشش اين نهاد بيمه تامين اجتماعي هستند.

همچنين مديركل بهزيستي خراسان جنوبي از واحد مشاوره و روانشناسي شهرستان بازديد كرد و افزود: وجود اينگونه واحدهاي مشاوره در شهرستان ها سبب مي شود تا خيلي از كارهای مهم از قبيل تحصيل، ازدواج، كار و مسائل ديگر به خوبي حل شود.

اکبری مطلق افزود:هدف اصلي اينگونه مراكز، مشاوره گروهي، خانوادگي و تكي است كه در مسائل ازدواج اجراي آزمون هاي شناختي شخصيتي از طريق بخش خصوصي و حمايت اين نهاد صورت مي‌گيرد.