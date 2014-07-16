نفرات برتر اوزان مختلف ووشو معرفی شدند/ حذف نام یک سانداکار

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو که با هدف شناخت نفرات برتر در هر مرحله از اردوها بین مدعیان هر وزن برگزار می‌شد امروز نیز دو مبارزه در اوزان مختلف برگزار شد. در وزن 56- کیلوگرم، اکبر محمدزاده در رقابتی مهیج و سنگین برابر علی بختیاری به پیروزی دست یافت و با توجه به نتایج قبلی، به عنوان نفر اول این وزن معرفی شد.

در وزن 70- کیلوگرم سجاد عباسی در پیکار با میلاد قزلسفلو صاحب برتری شد تا با کسب دومین پیروزی متوالی خود، سانداکار برتر این وزن شد. جعفر شیرزاد در وزن 60- کیلوگرم به دلیل سروزن نرسیدن شانس مبارزه با علی یوسفی را از دست داد تا با خروج از اردوها شانس یوسفی برای سفر به اینچئون افزایش یابد.

پیش از این محسن محمدسیفی در وزن 65- کیلوگرم و حمیدرضا لادور در وزن 75- کیلوگرم به عنوان نفرات برتر اوزان مختلف خود انتخاب شده بودند.