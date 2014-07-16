اکبر پوست چیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به مناسبت لیالی پر فیض قدر، نمایه شب‌های قدر در پایگاه حوزه نت عرضه شده است.

وی گفت: این نمایه شامل بیش از 30 عنوان مطلب خواندنی پیرامون شب‌های قدر است که از هم اکنون در فضای مجازی منتشر شده است.

مسئول واحد ارتباطات و اطلاع رسانی مرکز نور بیان کرد: از جمله عناوین این نمایه می‌توان به شب قدر شب توبه، شبی چون نور نورانی، شب‌های احیا، نکته هایی درباره احیای شب قدر، مختصری درباره شب قدر، فاطمه زهرا(س) سر شب قدر، جایگاه و اهمیت شب قدر، علایم و منزلت شب لیله القدر، رابطه شب قدر با امام زمان(عج)، همراه با معصومان(ع) در شب قدر اشاره کرد.

وی ادامه داد: چگونگی نزول قرآن از دیدگاه قرآن، دانستنی‌هایی از قرآن، هم نشینی با فرشتگان، قلب رمضان، حقیقات شب قدر و غیره از دیگر عناوین این نمایه مناسبتی است.

پوست چیان گفت: علاقه مندان می‌توانند برای استفاده بیشتر از این نمایه با مراجعه به بخش دانش نامه‌های پایگاه حوزه نت قسمت عبادات اسلامی و دانشنامه روزه و ماه مبارک رمضان به این نمایه دسترسی پیدا کنند.

وی بیان کرد: علاقمندان برای مشاهده این نمایه می‌توانند به آدرس www.hawzahnet.ir مراجعه کنند.

