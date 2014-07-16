71 میلیارد ریال تسهيلات بازسازی به سيل زدگان خراسان جنوبی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: تسهيلات بازسازی، تعمیر مسکن و کمک بلاعوض به مناطق سيل زده نهبندان به استان ابلاغ شده است.

وی سقف تسهيلات بازسازي برای هر واحد مسکونی را مبلغ 200 ميليون ريال دانست و بیان داشت: این تسهیلات با بازپرداخت 15 ساله پرداخت می‌شود.

معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی اعتبار ابلاغی کمک های بلاعوض به سیل زدگان را 10 میلیارد و 650 میلیون ریال برشمرد و بیان کرد: در این راستا مبلغ 30 ميليون ريال به عنوان کمک بلاعوض برای بازسازی واحدهای سیل زده اعطا می شود.

حسینی با بیان اینکه تسهیلات تعمیر و بهسازی در این مناطق 20 میلیارد ریال است، افزود: افراد متقاضی تعمیر و بهسازی واحدهای مسکونی نیز می‌توانند تا سقف 100 میلیون ریال تسهیلات دریافت کنند.

به گفته وی هم اکنون 123 واحد مسکونی سیل زدگان نهبندان در مرحله نقشه برداری، 25 واحد در مرحله نصب اسکلت و دو واحد در مرحله آجرچینی هستند.

معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: براساس اعتبار ابلاغی 355 متقاضی می توانند از این تسهیلات و کمک های بلاعوض برخوردار شوند.