به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت در تالار شهید بهشتی دانشگاه برگزار شد.

در این نشست هم اندیشی که سید امیر محسن ضیائی معاون آموزشی وزارت بهداشت، علی اصغر پیوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، جمعی از مدیران آموزشی وزارت بهداشت، معاونان دانشگاه و روسای دانشکده ها حضور داشتند، به منظور همسویی بیش از پیش مسئولان دانشگاه با سیاستهای وزارت بهداشت، مسائل آموزشی دانشکده ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: امروزه تعاملات کشورها از طریق علم و دانش صورت می گیرد و میزان سرمایه گذاری کشورها در حوزه آموزش به یک شاخص تبدیل شده است که بر این اساس، عیار توسعه کشورها با میزان رشد علم و دانش آنها سنجیده می شود.

وی با بیان این نکته که آثار مثبت یا منفی تصمیمات و برنامه ریزی ها در نظام آموزشی در طولانی مدت مشخص می شود، بر لزوم برنامه ریزی صحیح و کارشناسی شده در تصمیم گیری در امور آموزشی تاکید کرد.

ضیایی تولید خدمات و فناوری را هدف اصلی دانشکده های فناوری های نوین و آموزش مجازی برشمرد و تأکید کرد: باید از بزرگ شدن بی رویه آنها بدون نگاه به هدف اصلی آنها جلوگیری شود.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به لزوم تجمیع بیمارستان های آموزشی و آموزشی کردن پرسنل درمانی اظهار امیدواری کرد در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان نخستین دانشکده، سیستم آموزشی نوین پرستاری در بالین ایجاد شود.

راهکارهای تسهیل جذب هیأت علمی مورد نیاز دانشکده ها، راهکارهایی برای جذب دانش آموخته ها توسط خود دانشگاهها در محل های مورد نیاز، تغییر نام شعبه‌های بین الملل به پردیس های خودگردان از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

ضیائی از بسته حمایت از رشته های بین رشته ای در آینده نزدیک خبر داد و خاطرنشان کرد: سهم هر دانشگاه در پذیرش این رشته ها مشخص می شود.

بر اساس این گزارش علی اصغر پیوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز هدف از این نشست هم اندیشی را بررسی مسائل آموزشی عنوان کرد و بر اهمیت توجه به آموزش تحصیلات تکمیلی، ایجاد رشته های بین رشته ای با همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بین المللی شدن و برقراری ارتباط با کشورهای منطقه را از اهداف اصلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ایجاد ارتباطات و تبادلات علمی با کشورهای همسایه و منطقه را اعتباری برای این دانشگاه برشمرد و تلاش دانشگاهیان در راستای بین المللی شدن دانشگاه به معنای واقعی را امری ضروری عنوان کرد.

پیوندی با اشاره به اینکه 11 درصد تولیدات علمی کشور برعهده دانشگاه های علوم پزشکی است درباره ظرفیت بالای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطر نشان کرد و یادآور شد: بسیاری از قطب های علمی آموزشی کشور نظیر اورولوژی، ژنومیک و چشم در این دانشگاه قرار دارند و بر توجه و اهمیت بیشتر به قطب های آموزشی کشور تاکید کرد.

صدوقی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ارائه گزارشی از وضعیت آموزشی دانشگاه، تعداد دانشجویان در مقطع کارشناسی را 3600 نفر، کارشناسی ارشد 1800 نفر، دکتری 3400 نفر، 1000نفر در مقطع phD و شعبه بین الملل 1800 نفر عنوان کرد و با اشاره به نسبت تعداد اعضای هیأت علمی دانشگاه به دانشجویان به تفکیک دانشکده ها بر لزوم جذب هیات علمی در برخی رشته ها تاکید کرد.

صدوقی در ادامه مواردی نظیر راه اندازی سامانه الکترونیک دانشگاه، راه اندازی دانشکده فناوری های نوین، کسب رتبه اول کشوری در آموزش مجازی، کسب رتبه اول از نظر تعداد برنامه های آموزش مداوم در کشور،کسب رتبه دوم کشوری در جشنواره آموزشی یزد، برگزاری دوره های توانمند سازی اساتید در بدو استخدام و شروع به کار مجدد کمیته رتبه بندی اساتید را از اهم دستاورد های معاونت آموزشی دانشگاه عنوان کرد.