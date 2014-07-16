طرح خودکفایی کمیته امداد کرمانشاه منجر به تثبیت جمعیت در مناطق مرزی استان شود

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمانشاه در دیدار با دستیار معاونت خودکفایی واشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره)، اظهار داشت: با توجه به زمین های قابل کشاورزی در شهرهای مرزی استان و اجرای طرح های دامپروری و توسعه باغات٬ طرح خودکفایی کمیته امداد می تواند در این مناطق منجر به خودکفایی مددجویان با تثبیت جمعیت در مناطق مرزی شود.

ابراهیم رضایی با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری و حمایت دولت از اجرای طرح گرمسیری در استان٬ از این طرح به عنوان طرحی بزرگ که تحول اساسی و بنیادی به دنبال دارد٬ یاد کرد و گفت: خوشبختانه در چند روز گذشته ابلاغیه این طرح صادر شده که بخشی از اجرای آن می تواند کمک حال برنامه های کمیته امداد در خودکفایی مددجویان باشد.

استاندار کرمانشاه در ادامه به برنامه های بنیاد مستعضفان در شهرستان قصرشیرین برای اجرای طرح های کشاورزی اشاره کرد و گفت: کمیته امداد کشور با همکاری بنیاد می تواند ضمن استفاده از الگوی کاری آنها٬ در پیشبرد اجرای طرح کشاورزی استان به منظور خودکفایی مددجویان سهیم باشد.

وی تصریح کرد: از هر طرح و برنامه ای که اشتغال و خودکفایی مددجویان را در استان به دنبال داشته باشد٬ حمایت می کنیم زیرا این موضوع را از اولویت های کاری خود می دانیم.

دستیار معاونت خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز در این نشست، گفت: در سه سال گذشته 300 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد در سراسر کشور خودکفا شده اند و امسال هم طبق برنامه برای خودکفایی120 هزار خانوار تلاش خواهیم کرد که در این راستا استان های کرمانشاه٬ ایلام و بوشهر در اولویت قرار دارند.

مرتضی بوجار، با بیان اینکه 20 هزار میلیارد ریال اعتبار برای خودکفایی 120 هزار خانوار در سطح کشور پیش بینی شده است٬ گفت: خوشبختانه با توجه به پیگیری های خوب در استان کرمانشاه از طرف مدیریت ارشد وهمچنین زمینه های بسیار مناسب در منطقه٬ برنامه های خوبی برای خودکفایی افراد تحت پوشش کمیته امداد در کرمانشاه خواهیم داشت.

وی اظهار داشت: کمیته امداد وظیفه خود می داند که مددجویان خود را با اجرای طرح های کشاورزی و... خوکفا نماید و در این راستا با جدیت اقدام خواهد کرد.

در این جلسه مقرر شد دستیار معاونت خودکفایی واشتغال کمیته امداد امام (ره) به اتفاق هیات همراه از زمین های قابل کشاورزی در مناطق مرزی استان به منظور آغاز اجرای طرح خودکفایی بازدید و زمینه های مناسب را برای انجام کار فراهم کند.