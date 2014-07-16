دومین مرکز میان اقامتی بانوان استان همدان در نهاوند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان نهاوند ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از دومین مرکز میان اقامتی بانوان استان همدان اظهار داشت: شهرستان نهاوند دارای هفت مرکز اقامتی میان مدت ترک اعتیاد برادران است و امروز دومین مرکز میان اقامتی بانوان در استان همدان در شهر نهاوند به بهره برداری می رسد.

امامعلی عبدالملکی گفت: در استان همدان تاکنون تنها یک مرکز میان اقامتی بانوان در شهر همدان فعالیت داشته اما با پیگیری و تلاش مستمر و فراهم نمودن امکانات مطلوب دومین مرکز میان اقامتی بانوان استان همدان در شهر نهاوند افتتاح شد.

وی افزود: با راه‌اندازی مرکز میان اقامتی بانوان نهاوند، زمینه مناسب برای درمان و ترک اعتیاد معتادان زن به صورت اردوگاه تخصصی فراهم می‌شود.

فرماندار شهرستان نهاوند عنوان کرد: این مرکز دارای امکانات و تجهیزات روز درمان و ترک اعتیاد است که در هر دوره 21 روزه، ظرفیت پذیرش 50 بیمار معتاد به مواد مخدر را دارد.

امامعلی عبدالملکی بیان داشت: برای اینکه آثار مخرب مصرف و توزیع مواد مخدر در جامعه به حداقل برسد باید مسئولان دستگاههای مختلف صرف نظر از رسالت ویژه آن با همه توان و تجهیزات وارد عمل شوند و در این ارتباط همه امکانات در دسترس خود را به کار ببندند.

عبدالملکی با بیان این موضوع که اعتیاد در بانوان خطرناک‌تر از آقایان است و باید کمپ‌های الگوی ترک اعتیاد برای بانوان راه‌اندازی شود تا شاهد رفع مشکلات در این عرصه باشیم، گفت: وجود چنین کمپ‌هایی از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید ترویج شود.

وی افزود: در این مرکز برنامه های مختلفی برای بازپروری و پرورش روحی افراد اجرا می شود تا این افراد بعد از مرخص شدن توان اداره زندگی خصوصی خود بدون برخورد با مشکلات را داشته باشند.



