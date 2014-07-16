حضور مردم در راهپیمایی روز قدس مهر تاییدی بر غیرقانونی بودن رژیم اسراییل است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی راهپیمایی روز قدس با حضور فرماندار کرج و برخی دیگر از مدیران ارشد شهرستان کرج ظهر امروز برگزار شد.

محمد تقی ایرانی با اشاره به اینکه روز قدس یک نماد اسلامی است، خاطرنشان کرد: دشمنان و غاصبان کشورهای اسلامی همیشه از روز قدس و اتحاد مسلمانان در این روز واهمه داشته و دارند.

ایرانی در ادامه خاطرنشان کرد: مردم همیشه در صحنه و آگاه ایران اسلامی با شرکت در راهپیمایی روز قدس همراهی خود را با مردم فلسطین مظلوم به نمایش می گذارند.

وی گفت: با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان بسیاری از مناطق شهری فلسطین توسط رژیم غاصب قدس به خاک و خون کشیده شد به همین منظور حضور فرهنگی بیش از پیش مسلمانان جهان را می طلبد.

فرماندار کرج با اشاره به اینکه اهمیت این روز بر هیچ کس پوشیده نیست، بیان کرد: سالهای زیادی از نامگذاری این روز توسط امام راحل(ره) می گذدر و مردم ایران اسلامی باید با پاسداشت این روز به یادگار مانده از امام خمینی(ره) همانند سالهای گذشته با حضور پرشور دشمنان را در رسیدن به اهداف شوم خود ناامید کنند.



ایرانی خاطرنشان کرد: حقوق مردم فلسطین توسط اسراییل نقض می شود و مدعیان حقوق بشر در برابر این اقدامات بی شرمانه رژیم غاصب سکوت می کنند.



این مسئول در پایان اعلام کرد: به برکت انقلاب اسلامی ایران روز به روز بر شمار مسلمانان جهان افزوده می شود چرا که نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل به الگویی برای جهانیان شده است بنابراین باید با حضور گسترده مانند سالهای گذشته توطئه های دشمنان را نقش براب کنیم.







