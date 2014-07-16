به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی در نشست هم‌اندیشی بهبود روش‌های اجرایی مدیریت بحران که در پایگاه ویژه مدیریت بحران منطقه 13 برگزار شد، افزود: نتیجه توجه به یک مخاطره خاص و غفلت از دیگر مخاطرات به آن می‌انجامد که وقوع یک حادثه یا سانحه کوچک به بحران تبدیل می‌شود.دکتر صادقی با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری در دیدار با مدیران شهری و تاکید ایشان بر مدیریت جهادی و تعامل با دستگاه های اجرایی گفت: شهر ما یک شهر پیچیده است و انجام این همه کار در شهر تهران به روحیه جهادی نیاز دارد . اگر این روحیه جهادی خدمتگذاری به مردم نبود خیلی از کارها انجام نمی شد و تهران به وضعیت امروز در نمی آمد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در جمع شهردار، معاونان و مدیران سازمان‌های خدمات‌رسان منطقه13 تحولات تهران را محصول خدماتی مجموعه مدیران نهادهای دولتی و شهرداری در کنار هم عنوان کرد و با اشاره به ضرورت این تعامل بر اهمیت دو چندان این تعامل در حوزه مدیریت بحران تاکید کرد.

دکتر صادقی با ذکر مدل‌های مختلف مدیریت بحران در سطح مناطق، محلات، نواحی، منطقه و فرامنطقه‌ای و ملی به تشریح تعاملات موجود در هر یک از این سطوح پرداخت و گفت: ما در سطح مناطق هیچ مشکلی نداریم و از این نظر تعامل بسیار خوبی بین شهرداری های مناطق و دستگاه‌های مختلف وجود دارد و هر چه که این سطح کمتر می شود این تعاملات بیشتر است.

وی با ذکر اهمیت برگزاری جلسات فصلی ستاد مدیریت بحران مناطق و نقش آن در افزایش تعامل بین سازمانی، افزود: باید مدیریت بحران را به صورت یک فرایند مستمر و همیشگی ببینیم. فرایندی که از پیشگیری و آمادگی شروع می‌شود و به عملیات و بازسازی و بازتوانی ختم می شود.

جانشین شهردار تهران در ستاد مدیریت بحران یادآور شد: یک مرحله از کار حین بحران است و مراحل دیگر شامل قبل از بحران و بعد از وقوع بحران می‌شود، در نتیجه ما باید در زمان های غیر بحرانی در کنار هم جمع شویم و ضمن تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی از انجام کارهای موازی و جزیره ای پرهیز کنیم.

وی با اشاره این که قرار است به زودی در هر منطقه یکی از پایگاه‌های موجود مدیریت بحران برای اجرای برنامه‌های آموزشی سازمان در نظر گرفته شود ، از منطقه 13 به عنوان منطقه پایلوت این طرح نام برد و با ذکر این نکته که باید دوره‌های تکمیلی تخصصی امداد و نجات از سوی اورژانس، هلال احمر و آتش‌نشانی در این مکان آموزش داده شود از آمادگی سازمان برای اجرای این طرح خبر داد.

صادقی در ادامه با اشاره به موضوع کمبود آب و اهمیت فرهنگ‌سازی‌ برای کاهش مصرف بی رویه گفت: برای بحران کمبود آب باید تصمیمات منطقه‌ای گرفت و برای انجام این کار از نهادها و سازمان‌ها شروع کرد و با ابلاغ و پیگیری مصرف آب را 20 درصد کاهش داد.

همچنین در این جلسه مهندس محسن نادی قائم مقام سازمان با اشاره به طرح راه‌های اضطراری شهر تهران و اقدامات انجام گرفته با همکاری گروه جایکا گفت: باید در سطح منطقه ضمن تشکیل کارگروه تخصصی و راه‌اندازی کارگاه های آموزشی، بانک اطلاعات تخصصی تشکیل و اطلاعات همه سازمان‌ها برای برای بهره‌برداری جمع‌آوری شود.

در ادامه این جلسه فاطمه صالح معاون پیشگیری و کاهش خطر پذیری سازمان نیز برگزاری این جلسات را به منظور همگرایی و هم‌افزایی سازمان‌های تخصصی واجد اهمیت دانست و با اشاره به این که بسیاری از توصیه‌های مطرح شده در این جلسات کاربردی است ، گفت: مدیریت بحران یعنی هم‌افزایی و با برگزاری این جلسات سازمان‌ها می‌توانند از ظرفیت‌های همدیگر مطلع شوند.

محمد علی آرمانفر معاون آمادگی، مقابله و پدافند غیر عامل سازمان نیز با اشاره به تجربه طوفان اخیر بر لزوم درس‌آموزی از حوادث این چنین جهت بر افزایش توانمندی و ارتقای توان مقابله با سوانح تاکید کرد.

مهندس ذاکری شهردار منطقه 13 نیز در این جلسه بر وحدت رویه و انسجام اعضای ستاد مدیریت بحران تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد با همگرایی هر چه بیشتر نهادهای تخصصی درون و برون سازمانی وابسته به ستاد مدیریت بحران منطقه در جهت دستیابی به اهداف سازمان برای آمادگی در زمان اضطرار گام موثر برداشته شود.