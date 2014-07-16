آماده باش آتش نشانان تهرانی برای ایمنی شب های قدر

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اعلام این خبر افزود: این سازمان از 25 تا 30 تیر ماه امسال با استقرار اکیپ های سیار آتش نشانی در مقابل اماکن مذهبی پر تردد و محل های برگزاری مراسم شب های قدر از ساعت 10 شب تا پایان این مراسم، پوشش ایمنی مناسب را فراهم کرده است.

مهدی داوری با تأکید بر آمادگی هر چه بیشتر آتش نشانان تهران در یکصد و هشت ایستگاه آتش نشانی اظهار داشت: آتش نشانان با بهره گیری از خودروهای سبک وسنگین و موتورسیکلت های آتش نشانی مقابل مساجد و مراکز مذهبی از جمله مهدیه تهران، مساجد ارک، دانشگاه تهران و شبستان ها مستقر شده تا بتوانند با آمادگی کامل در کوتاهترین زمان ممکن خود را برای ارائه خدمات ایمنی به صحنه حوادث احتمالی برسانند.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت و همکاری شهروندان در کاهش حوادث، از عموم شهروندان در نقاط مختلف تهران خواست تا در صورت مشاهده هر گونه حادثه ای سریعاً از محل حادثه فاصله بگیرید و با سامانه 125 و یا با اکیپ های مستقر آتش نشانی تماس بگیرند و با حفظ خونسردی نوع حادثه، وسعت و آدرس دقیق محل آن را اعلام کنند.



