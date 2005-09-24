تشكيل يك كميته عراقي براي تعقيب همپيمانان صدام در جنايت سركوب شيعيان و كردها

به گزارش خبرگزاري مهر، يك منبع آگاه عراقي فاش كرد: به منظور جمع آوري اسناد ومدارك مربوط به مشاركت كشورهاي عرب منطقه در سركوب شيعيان جنوب و كردهاي عراق كه توسط رژيم صدام انجام شد، كميته اي موسوم به" كميته انتفاضه شعبانيه عراق" تشكيل شد.



اين منبع كه نخواست نامش فاش شود، افزود: اين كميته با توجه به اظهارات اخيرسعود الفيصل وزير خارجه عربستان و انتشارخاطرات برخي فرماندهان ارشد پنتاگون كه در جنگ 1991 كه منجر به اخراج ارتش عراق از كويت شد، شركت داشتند، در صدد جمع آوري اسناد و مداركي درمحكوميت آن دسته از كشورهاي عربي كه در سركوب شيعيان وكردهاي عراق به رژيم صدام كمك كردند، مي باشد.



وي تصريح كرد: بلافاصله با تكميل مدارك عليه اين كشورها در دادگاه عدالت بين المللي "لاهه" براي تعقيب سران رژيم هاي عرب شركت كننده در سركوب شيعيان و كردها براي دريافت غرامت از آنها براي بازماندگان اين جنايات هولناك اقامه دعوا خواهد شد.



به گفته اين منبع، كميته انتفاضه شعبانيه كه مقر آن در اروپا خواهد بود از اين كشورهاي عربي مبلغ 25 مليارد دلار غرامت ناشي از مشاركت اين كشور در كشتار150 هزار تن از شيعيان جنوب عراق مطالبه وبرخي از سران آنها را پاي ميز محاكمه خواهد كشاند.



منبع مذكور درادامه به خبرگزاري مهر گفت : كميته مزبور كشورهاي مصر، اردن،عربستان،امارات متحده وبحرين را به مشاركت در سركوب انتفاضه مردمي شعبانيه متهم كرده است .



اين كميته از تمام حقوقدانان و وكلاي عراقي براي تنظيم يك دادخواست مستدل عليه كشورهاي عرب هم پيمان رژيم صدام درخواست كمك كرده است .



يادآور مي شود طبق اسناد موجود ارتش آمريكا در سال 1991 ميلادي قرار بود صدام ديكتاتور سابق عراق را مورد هدف قرار دهد اما سران كشورهاي عرب ، جرج بوش پدر را از سرنگوني رژيم صدام با اين بهانه كه ممكن است شيعيان و كردها قدرت را در عراق بدست گيرند، منع كردند.



همچنين درجريان انتفاضه شعبانيه در سال 1991 آمريكا و كشورهاي عربي، صدام را براي سركوب شيعيان جنوب عراق تشويق كردند.



کد خبر 233311