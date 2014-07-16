توبه و شناخت پروردگار از برترین اعمال شب قدر/ تنها کافران از رحمت خدا نا امید هستند

حجت الاسلام کریم کشکولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به ایام پربرکت شب های قدر اظهار داشت: فضیلت شب قدر همانند فضیلت قرآن بر سایر کتاب هاست چرا که قرآن کریم در چنین شبی نازل شده و بر این اساس شب قدر مهم تر از هزار ماهی برشمرده شده که این شب عزیز در آن قرار نداشته باشد.



وی افزود: بر این اساس شناخت شب پربرکت قدر و استفاده نورانی از معنویت آن می تواند مسیر حرکت یک عمر را مشخص کند و فرد می تواند برای رسیدن به مقاصد بلند خود در شب قدر با تعیین مقصد و تأمین توشه، و تغییر جهت های لازم را در زندگی خود ایجاد کند.



مدیر مدرسه علمیه و موسسه علمی پژوهشی اباصالح المهدی (عج) با توجه به تعیین سه شب برای شب قدر در روایتی از امام جعفر صادق (ع) بیان داشت: تعیین سه شب برای این موضوع برای استفاده بهتر مردم از برکات این شب است چرا که اگر تنها یک شب خاص برای این موضوع تعیین شده بود ممکن بود فردی این شب را از دست داده و احساس خسران کند.



وی ادامه داد: بر این اساس شب نخست معادل شب 19 ماه رمضان شب تعیین تقدیر، شب دوم هم‌زمان با شب شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) شب امضا و شب سوم مخصوص ابرام به معنای تحقق قطعی تقدیر است.



بالاترین نیاز انسان شناخت پروردگار است



کشکولی با اشاره به برترین اعمال این شب تاکید کرد: مطابق دعای مشهور " اللهم عرفنی نفسک" تحصیل معرفت به خداوند عالم از برترین اعمال این شب است که با دعا تحقق پیدا می کند چرا که دعا به معنای اظهار نیاز به درگاه بی نیاز است و بالاترین نیاز انسان نیز شناخت پروردگار عالم است.



وی با اشاره به اینکه افراد به هیچ عنوان به دلیل اعمال خود در طول سال و حتی احساس عدم معنویت لازم در طول ماه مبارک رمضان نباید از درگاه خداوند نا امید شوند، ابراز داشت: در دین اسلام نا امیدی بزرگ ترین گناه نابخشودنی از سوی پروردگار برشمرده شده و لازم است تمام مؤمنان به درگاه خداوند امیدوار باشند چرا که تنها کافر از رحمت خدا نا امید است.



این کارشناس مذهبی تاکید کرد: توبه و انابه به درگاه پرودگار متعال نیز از برترین اعمال این شب است به گونه ای که مؤمن از گذشته خود با امید به آینده خوب برگردد و راه صحیح را در پیش بگیرد.