نیما دهقانی کارگردان تئاتر درباره برگزاری کارگاه آموزشی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: قرار است به زودی در بنیاد رودکی کارگاه تئاتر مولتی مدیا (چند رسانه ای) برگزار کنم که این کارگاه در 10 جلسه با حضور هنرجویان جوان تئاتر برپا خواهد شد.

وی افزود: تمرکز این کارگاه روی استفاده از مدیا در تئاتر و پرفورمنس است و بر اجراهای خلاق بیرون از مکان های ثابت تئاتر یا همان اجراهای محیطی تاکید دارد. در پایان این کارگاه نیز قرار است هنرجویان سه نمایش محیطی را به شکل کارگاهی به صحنه ببرند. نحوه آموزش هنرحویان در این کارگاه بر اساس ورک‌شاپی است که من چندی پیش در آمریکا داشتم و این کارگاه آموزشی از دو بخش تئوری و عملی تشکیل می‌شود.

دهقانی که مشغول تحصیل رشته هنرهای بینارشته ای در کشور آمریکا است درباره بخشهای مختلف این کارگاه عنوان کرد: در بخش تئوری این کارگاه آموزشی در مورد نمونه های نمایشها و پرفورمنس هایی که بر اساس مولتی مدیا اجرا شده اند بحث و به هنرجویان بخش هایی از فیلم‌های این نمایشها نشان داده می شود. بخش عملی هم به این امر اختصاص دارد که چطور می توان ایده های خلاقانه را به اجراهای خلاقانه تبدیل کرد.

کارگردان نمایش «منو تلخک» یادآور شد: نکته مورد توجه در این کلاسها این است که به هنرجویان آموزش داده شود تا از اصرار برای گرفتن سالن های تئاتری دست بردارند، چون و شیوه و روش‌های خلاقانه تری برای اجرای تئاتر در مکان های دیگر وجود دارد. در واقع در این کارگاه آموزشی به علاقمندان آموزش داده می شود که چطور از شهر به عنوان مکان اجرا استفاده کنند.

وی در پایان متذکر شد: هنرجویان آموزش می بینند که چطور به شیوه ای خلاقانه هرجا که قرار نبوده در آن تئاتر اجرا کنند، نمایشی را به صحنه ببرند؛ مکانهایی مثل مترو، پارک، کافه، خیابان و هرجای دیگری که قابلیت حضور مخاطب را دارد مکانی برای اجرا به حساب می آید. حاصل این کارگاه های آموزشی نیز سه نمایش است که با توجه به مکان و محیطی که قرار است آن اثر در آنجا اجرا شود نوشته و کارگردانی خواهند شد.

دوره‌های مختلف کارگاه‌های آموزشی مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی با هدف انتقال تجربه‌های نو در تئاتر، توسط هنرمندان جوان کشور برگزار می‌شود.

نیما دهقانی، پیمان قدیمی، ماکان اشگواری و بامداد افشار ازجمله هنرمندان جوانی هستند که با برگزاری کارگاه تجربی در بنیاد رودکی به شرح و انتقال تجربه‌های نو خواهند نشست. این کارگاه‌های آموزشی به صورت عمل گرایانه و تجربی از مرداد ماه امسال آغاز خواهند شد. علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این کارگاه‌ها به مرکز آموزش بنیاد رودکی (روبروی تالار وحدت) و سایت www.amouzesh.bonyadroudaki.ir مراجعه کنند.