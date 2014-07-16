جذب تنها یک درصد از اعتبارات طرح مشاغل خانگی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، هوشمند صفایی صبح امروز در کارگروه اشتغال استان خوزستان عنوان کرد: 16 هزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات کل استان خوزستان در بخش مشاغل خانگی بوده که این رقم معادل 52.86 درصد از بودجه کل کشور در این زمینه است.



وی افزود: در بانک های تخصصی استان خوزستان، سه هزار و 300 میلیارد تومان تسهیلات در خصوص مشاغل خانگی پرداخت شده و در بانک های تجاری نیز حدود 13 هزار و 800 میلیارد تومان سپرده شده که از این میان پنج هزار میلیارد تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.



مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان خوزستان با اشاره به سهم 570 میلیارد تومانی استان خوزستان در بسته حمایتی دولت از اشتغال که شامل تکمیل طرح های نیمه تمام توسعه ای و سرمایه در گردش می شود، گفت: متاسفانه تا کنون اقدامات اساسی با توجه به این اعتبارات در استان صورت نگرفته است.



صفایی با بیان اینکه، حلقه مفقوده در خصوص تسهیلات مشاغل خانگی در استان باید شناسایی شود، گفت: اعتبارات در نظر گرفته شده در این بخش تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید شده و به همین منظور وضعیت اشتغال استان باید از حالت فعلی خارج شود.



وی با اشاره به 32 میلیارد تومان اعتبارات طرح مشاغل خانگی در صندوق مهر امام رضا(ع) اظهار کرد: این صندوق فعالیت خود را شروع کرده و در این خصوص عملکرد خوبی تا کنون از خود به جای گذاشته است.



مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان خوزستان تصریح کرد: در استان خوزستان تنها یک درصد از اعتبارات مشاغل خانگی جذب شده است.



صفایی همچنین به عقد سه تفاهم نامه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان و شهرداری منطقه هشت اهواز در راستای ایجاد اشتغال اشاره کرد.

