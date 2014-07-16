راهپیمایی روز جهانی قدس امسال باشکوه تر از سال های گذشته خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین مراثی بعداز ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم باشکوه روز جهانی قدس در عجب شیر با تاکید بر ضرورت برگزاری پرشور راهپیمایی این روز گفت: مردم کشورمان باید مثل سال های گذشته با حضور خود نشان دهند که مردم بی دفاع فلسطین تنها نیستند و حامی قدرتمندی به نام ملت ایران دارند.

وی با تاکید بر اینکه روز قدس نماد حفظ اتحاد است، افزود: حضور مردم در روز قدس پیش رو باید متفاوتتر از سال های گذشته باشد چراکه رژیم صهیونیستی در این یک سال اخیر بدترین حملات و بی رحمانه ترین ظلم ها را بر مردم بی دفاع فلسطین و نوار غزه تحمیل کرده است.

مراثی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم هماهنگی مدیران تمام ادرات و نیز نهادهای فرهنگی و تبلیغی در این شهرستان برای برگزاری پرشور راهپیمایی روز جهانی قدس، ادامه داد: روز جهانی قدس یادگار باارزش بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) به تمام مسلمانان جهان است که باید مراسم مختلف آن هرسال باشکوه تر از سال های گذشته برگزار شود.

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) در آن زمان با تدبیر و دور اندیشی موضوع روز جهانی قدس را مطرح کردند، گفت: تعیین روز جهانی قدس از تصمیمات بسیار حیاتی امام راحل(ره) برای روشنگری جنایات صهیونیست‌ها بود.

مراثی همچنین ادامه داد: امروز دشمن پس از شکست در عرصه های مختلف به اختلاف و تفرقه روی آورده و می خواهد با مطرح کردن شیعه و سنی اختلاف بین مسلمانان بیندازند و با حمایت و پشتیبانی از جریانهای تکفیری همچون داعش دامنه آتش تفرقه را دربین مسلمانان افزایش دهد.